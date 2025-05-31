Болторез, 600 мм/24" Matrix (78540)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Болторез
Класс товара
бытовой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб.
В наличии
Код товара: 648977
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 230 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Болторез
Класс товара
бытовой
Комплектация
Болторез - 1 шт
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х16х4
Вес, кг.
2.55
Описание товара Болторез, 600 мм/24" Matrix (78540)
Болторез Matrix 78540 длиной 600 мм/24 дюймов применяется для перекусывания арматурных стержней, болтов, прутков и проволоки из стали толщиной до 8 мм. Он пригодится как частным мастерам, так и спасателям, строителям и другим профессионалам на выездных работах.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — режущие кромки закалены до твердости 58-60 HRC и долго сохраняют рабочие свойства.
- Эффективность — двойной рычажный механизм увеличивает прилагаемое усилие, значительно облегчая работу.
- Ремонтопригодность — рабочая головка разбирается, поэтому ее легко заменить при необходимости.
- Комфортная работа — рукоятки с резиновыми накладками не выскальзывают из рук.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Болторез
Класс товара
бытовой
Комплектация
Болторез - 1 шт
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
600
Страна производитель
Китай
Болторез Matrix 78540 длиной 600 мм/24 дюймов применяется для перекусывания арматурных стержней, болтов, прутков и проволоки из стали толщиной до 8 мм. Он пригодится как частным мастерам, так и спасателям, строителям и другим профессионалам на выездных работах.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — режущие кромки закалены до твердости 58-60 HRC и долго сохраняют рабочие свойства.
- Эффективность — двойной рычажный механизм увеличивает прилагаемое усилие, значительно облегчая работу.
- Ремонтопригодность — рабочая головка разбирается, поэтому ее легко заменить при необходимости.
- Комфортная работа — рукоятки с резиновыми накладками не выскальзывают из рук.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Достоинства:
Комментарий:
Проволоку 6мм разрезает легко. Больший диаметр не пробовал.
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично, но для меня трудновато, продавец красава
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит добротно,крепкая железяка,увесистая.
Достоинства:
Комментарий:
инструмент рабочий. в деле проверен
Достоинства:
Комментарий:
заказ пришёл быстро,режет как по маслу,единственный минус не сходятся до конца ножи.
Достоинства:
Комментарий:
Цена на 50 процентов дешевле чем в магазинах
Достоинства:
Комментарий:
отличные ножницы, рекомендую. Качество высокое, метал отличный, вещь!
Достоинства:
Комментарий:
Всё в порядке, упаковано было хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
выглядит внушительно, тяжелый. Пока не пользовались
Достоинства:
Комментарий:
Со своей задачей справляется. Не слишком тонкие пруты обвязки бетона с лёгкостью щелкает. нужно немного приноровиться при большом потоке.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество, пришёл в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
крепкий острый,но надо подрегулировать
Достоинства:
Комментарий:
Болторез огонь. Купил для резки металлической полосы толщиной 2мм режет супер
Достоинства:
Комментарий:
кусают арматуру на 8мм. Я подозреваю,что и десятку возьмёт.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл вовремя. 8ю арматуру стригёт толще не пробовал. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо ,пришло вовремя,забрызгал проникающей смазкой так как был очень тугой
Достоинства:
Комментарий:
товар качественный и очень понравился,Всем рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
выполняет свои функции . мне понравилось
Достоинства:
Комментарий:
ну что сказать,получил, доставка норм, попробовал проволоку 8 покромсать, режет на ура, ну итак надежно вроде выглядит, а так время покажет, он мне правда не часто будет нужен.
Достоинства:
Комментарий:
отличные болторезы, взял распутывать старую рабицу, вообще ее не замечают. арматуру сырую попробовал, как по маслу, режущие кромки целые. советую!
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество, со своей работой справляется
Достоинства:
Комментарий:
Сделан добротно, в деле пока не проверял, но думаю не подведет.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший инструмент. Легко справился с сеткой.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество, мне понравились
Достоинства:
Комментарий:
все устраивает в функционале
Достоинства:
Комментарий:
По виду норм, выглядят добротно, качественно, в деле еще не пробовал.
Достоинства:
Комментарий:
Болторез пришёл вовремя, в отличном состоянии. Очень доволен качеством и внешним видом, точно соответствует описанию. Буду рекомендовать
Достоинства:
Комментарий:
товар отличный, пришел целый все понравилось. доставка быстрая, заточен вроде хорошо, режет отлично. Советую к поеупке
Достоинства:
Комментарий:
задачи свои выполняет отлично 8мм режет брал для 5мм легко сколов нет сталь надёжная
Достоинства:
Комментарий:
Потрясающий болторез за свои деньги. Эргономичный дизайн, приятно лежит в руке. Использовал уже несколько раз - результат превосходный
Болторез, 600 мм/24" Matrix (78540) - стоимость товара 1230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Болторез, 600 мм/24" Matrix (78540)
Достоинства:
Комментарий:
Проволоку 6мм разрезает легко. Больший диаметр не пробовал.
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично, но для меня трудновато, продавец красава
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит добротно,крепкая железяка,увесистая.
Достоинства:
Комментарий:
инструмент рабочий. в деле проверен
Достоинства:
Комментарий:
заказ пришёл быстро,режет как по маслу,единственный минус не сходятся до конца ножи.
Достоинства:
Комментарий:
Цена на 50 процентов дешевле чем в магазинах
Достоинства:
Комментарий:
отличные ножницы, рекомендую. Качество высокое, метал отличный, вещь!
Достоинства:
Комментарий:
Всё в порядке, упаковано было хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
выглядит внушительно, тяжелый. Пока не пользовались
Достоинства:
Комментарий:
Со своей задачей справляется. Не слишком тонкие пруты обвязки бетона с лёгкостью щелкает. нужно немного приноровиться при большом потоке.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество, пришёл в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
крепкий острый,но надо подрегулировать
Достоинства:
Комментарий:
Болторез огонь. Купил для резки металлической полосы толщиной 2мм режет супер
Достоинства:
Комментарий:
кусают арматуру на 8мм. Я подозреваю,что и десятку возьмёт.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл вовремя. 8ю арматуру стригёт толще не пробовал. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо ,пришло вовремя,забрызгал проникающей смазкой так как был очень тугой
Достоинства:
Комментарий:
товар качественный и очень понравился,Всем рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
выполняет свои функции . мне понравилось
Достоинства:
Комментарий:
ну что сказать,получил, доставка норм, попробовал проволоку 8 покромсать, режет на ура, ну итак надежно вроде выглядит, а так время покажет, он мне правда не часто будет нужен.
Достоинства:
Комментарий:
отличные болторезы, взял распутывать старую рабицу, вообще ее не замечают. арматуру сырую попробовал, как по маслу, режущие кромки целые. советую!
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество, со своей работой справляется
Достоинства:
Комментарий:
Сделан добротно, в деле пока не проверял, но думаю не подведет.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший инструмент. Легко справился с сеткой.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество, мне понравились
Достоинства:
Комментарий:
все устраивает в функционале
Достоинства:
Комментарий:
По виду норм, выглядят добротно, качественно, в деле еще не пробовал.
Достоинства:
Комментарий:
Болторез пришёл вовремя, в отличном состоянии. Очень доволен качеством и внешним видом, точно соответствует описанию. Буду рекомендовать
Достоинства:
Комментарий:
товар отличный, пришел целый все понравилось. доставка быстрая, заточен вроде хорошо, режет отлично. Советую к поеупке
Достоинства:
Комментарий:
задачи свои выполняет отлично 8мм режет брал для 5мм легко сколов нет сталь надёжная
Достоинства:
Комментарий:
Потрясающий болторез за свои деньги. Эргономичный дизайн, приятно лежит в руке. Использовал уже несколько раз - результат превосходный