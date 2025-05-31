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Болторез, 600 мм/24" Matrix (78540) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Болторез, 600 мм/24" Matrix (78540)

30 Отзывы
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Болторез, 600 мм/24&quot; Matrix (78540) - фото 1
Болторез, 600 мм/24&quot; Matrix (78540) - фото 2
Болторез, 600 мм/24&quot; Matrix (78540) - фото 3
Болторез, 600 мм/24&quot; Matrix (78540) - фото 4
Болторез, 600 мм/24&quot; Matrix (78540) - фото 5
Болторез, 600 мм/24&quot; Matrix (78540) - фото 6
Болторез, 600 мм/24&quot; Matrix (78540) - фото 7
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Болторез, 600 мм/24&quot; Matrix (78540) - фото 10
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Болторез, 600 мм/24&quot; Matrix (78540) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Болторез
Класс товара
бытовой
  • Болторез, 600 мм/24&quot; Matrix (78540) - фото 1
  • Болторез, 600 мм/24&quot; Matrix (78540) - фото 2
  • Болторез, 600 мм/24&quot; Matrix (78540) - фото 3
  • Болторез, 600 мм/24&quot; Matrix (78540) - фото 4
  • Болторез, 600 мм/24&quot; Matrix (78540) - фото 5
  • Болторез, 600 мм/24&quot; Matrix (78540) - фото 6
  • Болторез, 600 мм/24&quot; Matrix (78540) - фото 7
  • Болторез, 600 мм/24&quot; Matrix (78540) - фото 8
  • Болторез, 600 мм/24&quot; Matrix (78540) - фото 9
  • Болторез, 600 мм/24&quot; Matrix (78540) - фото 10
  • Болторез, 600 мм/24&quot; Matrix (78540) - фото 11
  • Болторез, 600 мм/24&quot; Matrix (78540) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648977
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Болторез, 600 мм/24" Matrix (78540)
1 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Болторез
Класс товара
бытовой
Комплектация
Болторез - 1 шт
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х16х4
Вес, кг.
2.55

Описание товара Болторез, 600 мм/24" Matrix (78540)

Болторез Matrix 78540 длиной 600 мм/24 дюймов применяется для перекусывания арматурных стержней, болтов, прутков и проволоки из стали толщиной до 8 мм. Он пригодится как частным мастерам, так и спасателям, строителям и другим профессионалам на выездных работах.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — режущие кромки закалены до твердости 58-60 HRC и долго сохраняют рабочие свойства.
  • Эффективность — двойной рычажный механизм увеличивает прилагаемое усилие, значительно облегчая работу.
  • Ремонтопригодность — рабочая головка разбирается, поэтому ее легко заменить при необходимости.
  • Комфортная работа — рукоятки с резиновыми накладками не выскальзывают из рук.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Болторез, 600 мм/24" Matrix (78540)

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Проволоку 6мм разрезает легко. Больший диаметр не пробовал.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
работает отлично, но для меня трудновато, продавец красава
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Григорий А.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит добротно,крепкая железяка,увесистая.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Николай З.

Достоинства:


Комментарий:
инструмент рабочий. в деле проверен
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Павел З.

Достоинства:


Комментарий:
заказ пришёл быстро,режет как по маслу,единственный минус не сходятся до конца ножи.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
георгий ф.

Достоинства:


Комментарий:
Цена на 50 процентов дешевле чем в магазинах
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
отличные ножницы, рекомендую. Качество высокое, метал отличный, вещь!
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Всё в порядке, упаковано было хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Екатерина Г.

Достоинства:


Комментарий:
выглядит внушительно, тяжелый. Пока не пользовались
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Со своей задачей справляется. Не слишком тонкие пруты обвязки бетона с лёгкостью щелкает. нужно немного приноровиться при большом потоке.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Елена Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество, пришёл в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Тимур К.

Достоинства:


Комментарий:
крепкий острый,но надо подрегулировать
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Мухамед

Достоинства:


Комментарий:
Болторез огонь. Купил для резки металлической полосы толщиной 2мм режет супер
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
кусают арматуру на 8мм. Я подозреваю,что и десятку возьмёт.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Фёдор У.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл вовремя. 8ю арматуру стригёт толще не пробовал. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Виктор С.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо ,пришло вовремя,забрызгал проникающей смазкой так как был очень тугой
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
илья

Достоинства:


Комментарий:
товар качественный и очень понравился,Всем рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Сергей О.

Достоинства:


Комментарий:
выполняет свои функции . мне понравилось
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
ну что сказать,получил, доставка норм, попробовал проволоку 8 покромсать, режет на ура, ну итак надежно вроде выглядит, а так время покажет, он мне правда не часто будет нужен.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
отличные болторезы, взял распутывать старую рабицу, вообще ее не замечают. арматуру сырую попробовал, как по маслу, режущие кромки целые. советую!
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Ринат А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество, со своей работой справляется
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Р р.

Достоинства:


Комментарий:
Сделан добротно, в деле пока не проверял, но думаю не подведет.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Оксана К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший инструмент. Легко справился с сеткой.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Верливской Александр

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество, мне понравились
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Гринченко И.

Достоинства:


Комментарий:
все устраивает в функционале
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
По виду норм, выглядят добротно, качественно, в деле еще не пробовал.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Борис А.

Достоинства:


Комментарий:
Болторез пришёл вовремя, в отличном состоянии. Очень доволен качеством и внешним видом, точно соответствует описанию. Буду рекомендовать
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
товар отличный, пришел целый все понравилось. доставка быстрая, заточен вроде хорошо, режет отлично. Советую к поеупке
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Дмитрий Н.

Достоинства:


Комментарий:
задачи свои выполняет отлично 8мм режет брал для 5мм легко сколов нет сталь надёжная
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Максим З.

Достоинства:


Комментарий:
Потрясающий болторез за свои деньги. Эргономичный дизайн, приятно лежит в руке. Использовал уже несколько раз - результат превосходный



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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Болторез
Класс товара
бытовой
Комплектация
Болторез - 1 шт
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
600
Страна производитель
Китай
Описание

Болторез Matrix 78540 длиной 600 мм/24 дюймов применяется для перекусывания арматурных стержней, болтов, прутков и проволоки из стали толщиной до 8 мм. Он пригодится как частным мастерам, так и спасателям, строителям и другим профессионалам на выездных работах.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — режущие кромки закалены до твердости 58-60 HRC и долго сохраняют рабочие свойства.
  • Эффективность — двойной рычажный механизм увеличивает прилагаемое усилие, значительно облегчая работу.
  • Ремонтопригодность — рабочая головка разбирается, поэтому ее легко заменить при необходимости.
  • Комфортная работа — рукоятки с резиновыми накладками не выскальзывают из рук.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Проволоку 6мм разрезает легко. Больший диаметр не пробовал.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
работает отлично, но для меня трудновато, продавец красава
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Григорий А.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит добротно,крепкая железяка,увесистая.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Николай З.

Достоинства:


Комментарий:
инструмент рабочий. в деле проверен
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Павел З.

Достоинства:


Комментарий:
заказ пришёл быстро,режет как по маслу,единственный минус не сходятся до конца ножи.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
георгий ф.

Достоинства:


Комментарий:
Цена на 50 процентов дешевле чем в магазинах
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
отличные ножницы, рекомендую. Качество высокое, метал отличный, вещь!
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Всё в порядке, упаковано было хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Екатерина Г.

Достоинства:


Комментарий:
выглядит внушительно, тяжелый. Пока не пользовались
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Со своей задачей справляется. Не слишком тонкие пруты обвязки бетона с лёгкостью щелкает. нужно немного приноровиться при большом потоке.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Елена Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество, пришёл в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Тимур К.

Достоинства:


Комментарий:
крепкий острый,но надо подрегулировать
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Мухамед

Достоинства:


Комментарий:
Болторез огонь. Купил для резки металлической полосы толщиной 2мм режет супер
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
кусают арматуру на 8мм. Я подозреваю,что и десятку возьмёт.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Фёдор У.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл вовремя. 8ю арматуру стригёт толще не пробовал. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Виктор С.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо ,пришло вовремя,забрызгал проникающей смазкой так как был очень тугой
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
илья

Достоинства:


Комментарий:
товар качественный и очень понравился,Всем рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Сергей О.

Достоинства:


Комментарий:
выполняет свои функции . мне понравилось
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
ну что сказать,получил, доставка норм, попробовал проволоку 8 покромсать, режет на ура, ну итак надежно вроде выглядит, а так время покажет, он мне правда не часто будет нужен.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
отличные болторезы, взял распутывать старую рабицу, вообще ее не замечают. арматуру сырую попробовал, как по маслу, режущие кромки целые. советую!
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Ринат А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество, со своей работой справляется
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Р р.

Достоинства:


Комментарий:
Сделан добротно, в деле пока не проверял, но думаю не подведет.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Оксана К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший инструмент. Легко справился с сеткой.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Верливской Александр

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество, мне понравились
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Гринченко И.

Достоинства:


Комментарий:
все устраивает в функционале
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
По виду норм, выглядят добротно, качественно, в деле еще не пробовал.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Борис А.

Достоинства:


Комментарий:
Болторез пришёл вовремя, в отличном состоянии. Очень доволен качеством и внешним видом, точно соответствует описанию. Буду рекомендовать
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
товар отличный, пришел целый все понравилось. доставка быстрая, заточен вроде хорошо, режет отлично. Советую к поеупке
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Дмитрий Н.

Достоинства:


Комментарий:
задачи свои выполняет отлично 8мм режет брал для 5мм легко сколов нет сталь надёжная
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Максим З.

Достоинства:


Комментарий:
Потрясающий болторез за свои деньги. Эргономичный дизайн, приятно лежит в руке. Использовал уже несколько раз - результат превосходный


Болторез, 600 мм/24" Matrix (78540) - стоимость товара 1230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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