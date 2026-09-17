Кирка ЗУБР 20175-06, 600 г
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Кирка
Класс товара
профессиональный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб.
В наличии
Код товара: 742256
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 250 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Кирка
Класс товара
профессиональный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Длина, мм
370
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х31х5
Вес, г.
963
Описание товара Кирка ЗУБР 20175-06, 600 г
Откройте для себя надежность и эффективность с киркой ЗУБР Профессионал 20175-06! Этот инструмент, весом головы 600 грамм, идеально подходит для точных и требовательных работ. Голова кирки изготовлена из высококачественной инструментальной стали, что обеспечивает долговечность и устойчивость к износу. Фиберглассовая рукоятка не только снижает общий вес, делая инструмент легче и удобнее в использовании, но и гасит вибрации, защищая ваши руки во время работы. Подходит как для профессионалов, так и для домашних мастеров, стремящихся к качеству и надежности.
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Бренд
Тип инструмента
Кирка
Класс товара
профессиональный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Длина, мм
370
Страна производитель
Китай
Откройте для себя надежность и эффективность с киркой ЗУБР Профессионал 20175-06! Этот инструмент, весом головы 600 грамм, идеально подходит для точных и требовательных работ. Голова кирки изготовлена из высококачественной инструментальной стали, что обеспечивает долговечность и устойчивость к износу. Фиберглассовая рукоятка не только снижает общий вес, делая инструмент легче и удобнее в использовании, но и гасит вибрации, защищая ваши руки во время работы. Подходит как для профессионалов, так и для домашних мастеров, стремящихся к качеству и надежности.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Кирка ЗУБР 20175-06, 600 г - стоимость товара 1250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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