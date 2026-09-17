Безынерционный молоток ЗУБР БМП-35 2043-35, 35 мм, с полиамидными бойками
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Безынерционный молоток
Класс товара
бытовой
Форма бойка
круглый
Материал бойка
полиамид
Материал рукояти
металл, резина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб.
В наличии
Код товара: 742544
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 250 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Безынерционный молоток
Класс товара
бытовой
Форма бойка
круглый
Тип сечения
круг
Материал бойка
полиамид
Материал рукояти
металл, резина
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
370
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х12х4
Вес, г.
659
Описание товара Безынерционный молоток ЗУБР БМП-35 2043-35, 35 мм, с полиамидными бойками
Безынерционный молоток идеально подходит для работ с материалами, чувствительными к ударам. Оснащен сменными бойками средней твердости, что позволяет работать с различными материалами не повреждая их. Инерция удара гасится благодаря применению специального металлического наполнителя. Металлическая обрезиненная рукоятка эргономичной формы обеспечивает надежный захват и комфортную работу. Применение: промышленное производство, ремонт оборудования, авторемонтные и кузовные работы. Вес головы: 450 г.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 200 руб.300 руб. в СплитТиски для точных работ ЗУБР ЮВЕЛИР d 42мм, (32486)
-
В наличииЦена 1 210 руб.303 руб. в СплитПерекидной вороток ЗУБР 27737-1/2, 380 мм, 1/2?
-
В наличииЦена 1 220 руб.305 руб. в СплитСтрубцина G-образная (32229-150) KRAFTOOL EXTREM G-150 150х65 мм
-
В наличииЦена 1 230 руб.308 руб. в СплитБолторез, 600 мм/24" Matrix (78540)
-
В наличииЦена 1 230 руб.308 руб. в СплитЛом-гвоздодер ЗУБР Титан 2165-60_z02, 30 ? 15 мм, 600 мм
-
В наличииЦена 1 250 руб.313 руб. в СплитСлесарный молоток ЗУБР Фибергласс 20020-20_z01, 2000 г
-
В наличииЦена 1 250 руб.313 руб. в СплитКирка ЗУБР 20175-06, 600 г
-
В наличииЦена 1 250 руб.313 руб. в СплитДвутавровый лом-гвоздодер Kraftool GRAND 21900-60, 30 ? 17 мм, 6...
-
В наличииЦена 1 260 руб.315 руб. в СплитСтрубцина G-образная,300 мм Сибртех
-
В наличииЦена 1 270 руб.318 руб. в СплитСтрубцина F-образная, 100x400мм, кованая Denzel (20471)
-
В наличииЦена 1 270 руб.318 руб. в СплитМонтировка-лом Kraftool 21807-90_z01, 900 / 19 мм, монтажный лом
-
В наличииЦена 1 280 руб.320 руб. в СплитКувалда KRAFTOOL Fiberglass, 1.5 кг, (2008-1.5)
Бренд
Тип инструмента
Безынерционный молоток
Класс товара
бытовой
Форма бойка
круглый
Тип сечения
круг
Материал бойка
полиамид
Материал рукояти
металл, резина
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
370
Страна производитель
Китай
Безынерционный молоток идеально подходит для работ с материалами, чувствительными к ударам. Оснащен сменными бойками средней твердости, что позволяет работать с различными материалами не повреждая их. Инерция удара гасится благодаря применению специального металлического наполнителя. Металлическая обрезиненная рукоятка эргономичной формы обеспечивает надежный захват и комфортную работу. Применение: промышленное производство, ремонт оборудования, авторемонтные и кузовные работы. Вес головы: 450 г.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Безынерционный молоток ЗУБР БМП-35 2043-35, 35 мм, с полиамидными бойками - по цене 1250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Безынерционный молоток ЗУБР БМП-35 2043-35, 35 мм, с полиамидными бойками