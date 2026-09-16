Тиски для точных работ ЗУБР ЮВЕЛИР d 42мм, (32486)
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Характеристики
Тип инструмента
Тиски
Класс товара
бытовой
Ширина губок
65
Расход губок
35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб.
В наличии
Код товара: 719277
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1 200 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Тиски
Класс товара
бытовой
Материал основания
алюминий
Ширина губок
65
Расход губок
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х4
Вес, г.
290
Описание товара Тиски для точных работ ЗУБР ЮВЕЛИР d 42мм, (32486)
Профессиональные тиски ЗУБР ЮВЕЛИР для точных работ. Идеальный инструмент для бережной фиксации ювелирных изделий диаметром до 42 мм. Переставные пластиковые упоры позволяют зажимать изделия различной формы. Зажим деталей параллельными губками без использования упоров. Литой алюминиевый корпус. Специальный выступ на основании для зажима в обычных тисках. Зажимной винт и направляющие из качественной стали для точного хода. Двойная насечка на ручке для максимального удобства. Преимущества Фиксация деталей до 42 мм Ширина губок 65 мм Расход губок 40 мм Литой алюминиевый корпус Стальные направляющие Переставные пластиковые упоры Рукоятка с двойной насечкой Выступы для зажима в обычных тисках
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Бренд
Тип инструмента
Тиски
Класс товара
бытовой
Материал основания
алюминий
Ширина губок
65
Расход губок
35
Страна производитель
Китай
Профессиональные тиски ЗУБР ЮВЕЛИР для точных работ. Идеальный инструмент для бережной фиксации ювелирных изделий диаметром до 42 мм. Переставные пластиковые упоры позволяют зажимать изделия различной формы. Зажим деталей параллельными губками без использования упоров. Литой алюминиевый корпус. Специальный выступ на основании для зажима в обычных тисках. Зажимной винт и направляющие из качественной стали для точного хода. Двойная насечка на ручке для максимального удобства. Преимущества Фиксация деталей до 42 мм Ширина губок 65 мм Расход губок 40 мм Литой алюминиевый корпус Стальные направляющие Переставные пластиковые упоры Рукоятка с двойной насечкой Выступы для зажима в обычных тисках
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Тиски для точных работ ЗУБР ЮВЕЛИР d 42мм, (32486) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1200 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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