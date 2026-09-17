Top.Mail.Ru
Пресс-клещи для медных наконечников и гильз ЗУБР ПК-3 45456-3, 0,5 - 10 мм? купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пресс-клещи для медных наконечников и гильз ЗУБР ПК-3 45456-3, 0,5 - 10 мм?

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пресс-клещи для медных наконечников и гильз ЗУБР ПК-3 45456-3, 0,5 - 10 мм? - фото 1
Пресс-клещи для медных наконечников и гильз ЗУБР ПК-3 45456-3, 0,5 - 10 мм? - фото 2
Пресс-клещи для медных наконечников и гильз ЗУБР ПК-3 45456-3, 0,5 - 10 мм? - фото 3
Пресс-клещи для медных наконечников и гильз ЗУБР ПК-3 45456-3, 0,5 - 10 мм? - фото 4
Пресс-клещи для медных наконечников и гильз ЗУБР ПК-3 45456-3, 0,5 - 10 мм? - фото 5
Пресс-клещи для медных наконечников и гильз ЗУБР ПК-3 45456-3, 0,5 - 10 мм? - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Пресс-клещи
  • Пресс-клещи для медных наконечников и гильз ЗУБР ПК-3 45456-3, 0,5 - 10 мм? - фото 1
  • Пресс-клещи для медных наконечников и гильз ЗУБР ПК-3 45456-3, 0,5 - 10 мм? - фото 2
  • Пресс-клещи для медных наконечников и гильз ЗУБР ПК-3 45456-3, 0,5 - 10 мм? - фото 3
  • Пресс-клещи для медных наконечников и гильз ЗУБР ПК-3 45456-3, 0,5 - 10 мм? - фото 4
  • Пресс-клещи для медных наконечников и гильз ЗУБР ПК-3 45456-3, 0,5 - 10 мм? - фото 5
  • Пресс-клещи для медных наконечников и гильз ЗУБР ПК-3 45456-3, 0,5 - 10 мм? - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741958
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пресс-клещи для медных наконечников и гильз ЗУБР ПК-3 45456-3, 0,5 - 10 мм?
1 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Пресс-клещи
Mim сечение кабеля, мм2
0.5
Max сечение кабеля, мм2
10
Съемная матрица
Да
Длина, мм
230
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х11х2
Вес, г.
625

Описание товара Пресс-клещи для медных наконечников и гильз ЗУБР ПК-3 45456-3, 0,5 - 10 мм?

Пресс-клещи ЗУБР изготовлены из высококачественной стали, предназначены для профессионального применения. Обладают повышенным ресурсом, обеспечивает наивысшее качество электромонтажных работ.Применение: для прессовки кабельных наконечников



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Пресс-клещи для медных наконечников и гильз ЗУБР ПК-3 45456-3, 0,5 - 10 мм?




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Пресс-клещи
Mim сечение кабеля, мм2
0.5
Max сечение кабеля, мм2
10
Съемная матрица
Да
Длина, мм
230
Страна производитель
Китай
Описание
Пресс-клещи ЗУБР изготовлены из высококачественной стали, предназначены для профессионального применения. Обладают повышенным ресурсом, обеспечивает наивысшее качество электромонтажных работ.Применение: для прессовки кабельных наконечников


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пресс-клещи для медных наконечников и гильз ЗУБР ПК-3 45456-3, 0,5 - 10 мм? - по цене 1150 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...