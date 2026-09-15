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Ножницы по металлу "PIRANHA",250мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,,двухкомп.рук-ки Gross (78323) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножницы по металлу "PIRANHA",250мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,,двухкомп.рук-ки Gross (78323)

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Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,250мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,,двухкомп.рук-ки Gross (78323) - фото 1
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,250мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,,двухкомп.рук-ки Gross (78323) - фото 2
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,250мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,,двухкомп.рук-ки Gross (78323) - фото 3
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,250мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,,двухкомп.рук-ки Gross (78323) - фото 4
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,250мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,,двухкомп.рук-ки Gross (78323) - фото 5
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,250мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,,двухкомп.рук-ки Gross (78323) - фото 6
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,250мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,,двухкомп.рук-ки Gross (78323) - фото 7
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,250мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,,двухкомп.рук-ки Gross (78323) - фото 8
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,250мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,,двухкомп.рук-ки Gross (78323) - фото 9
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,250мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,,двухкомп.рук-ки Gross (78323) - фото 10
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,250мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,,двухкомп.рук-ки Gross (78323) - фото 11
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,250мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,,двухкомп.рук-ки Gross (78323) - фото 12
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,250мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,,двухкомп.рук-ки Gross (78323) - фото 13
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,250мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,,двухкомп.рук-ки Gross (78323) - фото 14
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,250мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,,двухкомп.рук-ки Gross (78323) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножницы
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
профессиональный
Материал рукояти
пластик
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,250мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,,двухкомп.рук-ки Gross (78323) - фото 1
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,250мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,,двухкомп.рук-ки Gross (78323) - фото 2
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,250мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,,двухкомп.рук-ки Gross (78323) - фото 3
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,250мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,,двухкомп.рук-ки Gross (78323) - фото 4
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,250мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,,двухкомп.рук-ки Gross (78323) - фото 5
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,250мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,,двухкомп.рук-ки Gross (78323) - фото 6
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,250мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,,двухкомп.рук-ки Gross (78323) - фото 7
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,250мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,,двухкомп.рук-ки Gross (78323) - фото 8
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,250мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,,двухкомп.рук-ки Gross (78323) - фото 9
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,250мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,,двухкомп.рук-ки Gross (78323) - фото 10
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,250мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,,двухкомп.рук-ки Gross (78323) - фото 11
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,250мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,,двухкомп.рук-ки Gross (78323) - фото 12
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,250мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,,двухкомп.рук-ки Gross (78323) - фото 13
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,250мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,,двухкомп.рук-ки Gross (78323) - фото 14
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,250мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,,двухкомп.рук-ки Gross (78323) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658118
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ножницы по металлу "PIRANHA",250мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,,двухкомп.рук-ки Gross (78323)
1 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Ножницы
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые/правые
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Материал рукояти
пластик
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х35х30
Вес, г.
400

Описание товара Ножницы по металлу "PIRANHA",250мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,,двухкомп.рук-ки Gross (78323)

Ножницы по металлу Gross PIRANHA 78323 длиной 250 мм, из стали CrMo, с двухкомпонентными рукоятками, предназначены для прямого и правого реза по листовым заготовкам. Изогнутая рабочая часть облегчает выполнение длинных точных разрезов. Двойной рычажный механизм уменьшает нагрузку на руку при резке толстого металла. Ножницы справляются с холоднокатаной сталью толщиной до 1,2 мм и с нержавеющей сталью толщиной до 0,7 мм. Инструмент используется для проведения профессиональных слесарных работ.

Преимущества

  • Надежность — губки ножниц изготовлены из стали хромомолибденовой группы, придающей им прочность и износостойкость.
  • Высокий ресурс — режущие кромки прошли индукционную закалку до твердости 60-62 HRC, поэтому долго держат заточку.
  • Безопасность — фиксатор удерживает рукоятки в сведенном положении, предотвращая их случайное раскрытие во время хранения или транспортировки.
  • Защита от ржавчины — лезвия покрыты маслом, что предохраняет их от коррозии и продлевает срок службы инструмента.
  • Эргономичность — двухкомпонентные рукоятки имеют упоры, предотвращающие соскальзывание пальцев на рабочую часть и обеспечивающие комфорт во время работы.
  • Удобное хранение — на рукоятке имеется ушко, в которое можно продеть скобу или шнурок для подвешивания на крючок или гвоздь.



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Отзывы о товаре Ножницы по металлу "PIRANHA",250мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,,двухкомп.рук-ки Gross (78323)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Ножницы
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые/правые
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Материал рукояти
пластик
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Описание

Ножницы по металлу Gross PIRANHA 78323 длиной 250 мм, из стали CrMo, с двухкомпонентными рукоятками, предназначены для прямого и правого реза по листовым заготовкам. Изогнутая рабочая часть облегчает выполнение длинных точных разрезов. Двойной рычажный механизм уменьшает нагрузку на руку при резке толстого металла. Ножницы справляются с холоднокатаной сталью толщиной до 1,2 мм и с нержавеющей сталью толщиной до 0,7 мм. Инструмент используется для проведения профессиональных слесарных работ.

Преимущества

  • Надежность — губки ножниц изготовлены из стали хромомолибденовой группы, придающей им прочность и износостойкость.
  • Высокий ресурс — режущие кромки прошли индукционную закалку до твердости 60-62 HRC, поэтому долго держат заточку.
  • Безопасность — фиксатор удерживает рукоятки в сведенном положении, предотвращая их случайное раскрытие во время хранения или транспортировки.
  • Защита от ржавчины — лезвия покрыты маслом, что предохраняет их от коррозии и продлевает срок службы инструмента.
  • Эргономичность — двухкомпонентные рукоятки имеют упоры, предотвращающие соскальзывание пальцев на рабочую часть и обеспечивающие комфорт во время работы.
  • Удобное хранение — на рукоятке имеется ушко, в которое можно продеть скобу или шнурок для подвешивания на крючок или гвоздь.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножницы по металлу "PIRANHA",250мм,прямой и правый рез,сталь-СrMo,,двухкомп.рук-ки Gross (78323) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1180 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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