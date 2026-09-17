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Перекидной вороток ЗУБР 27737-1/2, 380 мм, 1/2? купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перекидной вороток ЗУБР 27737-1/2, 380 мм, 1/2?

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Перекидной вороток ЗУБР 27737-1/2, 380 мм, 1/2? - фото 1
Перекидной вороток ЗУБР 27737-1/2, 380 мм, 1/2? - фото 2
Перекидной вороток ЗУБР 27737-1/2, 380 мм, 1/2? - фото 3
Перекидной вороток ЗУБР 27737-1/2, 380 мм, 1/2? - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Вороток
  • Перекидной вороток ЗУБР 27737-1/2, 380 мм, 1/2? - фото 1
  • Перекидной вороток ЗУБР 27737-1/2, 380 мм, 1/2? - фото 2
  • Перекидной вороток ЗУБР 27737-1/2, 380 мм, 1/2? - фото 3
  • Перекидной вороток ЗУБР 27737-1/2, 380 мм, 1/2? - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741991
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Перекидной вороток ЗУБР 27737-1/2, 380 мм, 1/2?
1 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Вороток
Материал инструмента
CrV
Диаметр трубы, дюйм
1/2
Длина, мм
380
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х7х4
Вес, г.
710

Описание товара Перекидной вороток ЗУБР 27737-1/2, 380 мм, 1/2?

Перекидной вороток Зубр МАСТЕР 27737-1/2 1/2" 380 мм. предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, применяется в быту, ремонтных мастерских и автосервисах. Инструмент выполнен из хромованадиевой стали с хромированным покрытием.



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Отзывы о товаре Перекидной вороток ЗУБР 27737-1/2, 380 мм, 1/2?




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Вороток
Материал инструмента
CrV
Диаметр трубы, дюйм
1/2
Длина, мм
380
Страна производитель
Китай
Описание
Перекидной вороток Зубр МАСТЕР 27737-1/2 1/2" 380 мм. предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, применяется в быту, ремонтных мастерских и автосервисах. Инструмент выполнен из хромованадиевой стали с хромированным покрытием.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перекидной вороток ЗУБР 27737-1/2, 380 мм, 1/2? – стоимость товара 1210 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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