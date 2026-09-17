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Слесарный молоток ЗУБР Фибергласс 20020-20_z01, 2000 г купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Слесарный молоток ЗУБР Фибергласс 20020-20_z01, 2000 г

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Слесарный молоток ЗУБР Фибергласс 20020-20_z01, 2000 г - фото 1
Слесарный молоток ЗУБР Фибергласс 20020-20_z01, 2000 г - фото 2
Слесарный молоток ЗУБР Фибергласс 20020-20_z01, 2000 г - фото 3
Слесарный молоток ЗУБР Фибергласс 20020-20_z01, 2000 г - фото 4
Слесарный молоток ЗУБР Фибергласс 20020-20_z01, 2000 г - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
  • Слесарный молоток ЗУБР Фибергласс 20020-20_z01, 2000 г - фото 1
  • Слесарный молоток ЗУБР Фибергласс 20020-20_z01, 2000 г - фото 2
  • Слесарный молоток ЗУБР Фибергласс 20020-20_z01, 2000 г - фото 3
  • Слесарный молоток ЗУБР Фибергласс 20020-20_z01, 2000 г - фото 4
  • Слесарный молоток ЗУБР Фибергласс 20020-20_z01, 2000 г - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742251
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Слесарный молоток ЗУБР Фибергласс 20020-20_z01, 2000 г
1 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
390
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х15х5
Вес, кг.
2.43

Описание товара Слесарный молоток ЗУБР Фибергласс 20020-20_z01, 2000 г

Ознакомьтесь с молотком слесарным ЗУБР, модель 20020-20_z01, идеальным инструментом для профессионалов. Этот молоток весом 2 кг с головой из высококачественной стали 45 и длиной 390 мм обеспечивает максимальную эффективность и удобство в работе. Форма бойка квадратная, что увеличивает точность удара. Прочная фиберглассовая рукоятка с двухкомпонентным покрытием и неразъемным клеевым соединением гарантирует долговечность и надежность при каждом ударе. Закаленная поверхность обеспечивает дополнительную прочность и износостойкость. Молоток ЗУБР — незаменимый инструмент для каждого мастера.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Слесарный молоток ЗУБР Фибергласс 20020-20_z01, 2000 г




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
390
Страна производитель
Китай
Описание
Ознакомьтесь с молотком слесарным ЗУБР, модель 20020-20_z01, идеальным инструментом для профессионалов. Этот молоток весом 2 кг с головой из высококачественной стали 45 и длиной 390 мм обеспечивает максимальную эффективность и удобство в работе. Форма бойка квадратная, что увеличивает точность удара. Прочная фиберглассовая рукоятка с двухкомпонентным покрытием и неразъемным клеевым соединением гарантирует долговечность и надежность при каждом ударе. Закаленная поверхность обеспечивает дополнительную прочность и износостойкость. Молоток ЗУБР — незаменимый инструмент для каждого мастера.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Слесарный молоток ЗУБР Фибергласс 20020-20_z01, 2000 г - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1250 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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