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Кофеварка капельная Kitfort КТ-7411 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофеварка капельная Kitfort КТ-7411

47 Отзывы
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Кофеварка капельная Kitfort КТ-7411 - фото 2
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Кофеварка капельная Kitfort КТ-7411 - фото 5
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Кофеварка капельная Kitfort КТ-7411 - фото 7
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7411 - фото 8
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7411 - фото 9
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7411 - фото 10
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7411 - фото 11
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7411 - фото 12
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7411 - фото 13
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7411 - фото 14
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7411 - фото 15
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7411 - фото 16
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7411 - фото 17
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7411 - фото 18
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7411 - фото 19
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7411 - фото 20
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7411 - фото 21
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7411 - фото 22
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7411 - фото 23
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7411 - фото 24
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7411 - фото 25
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7411 - фото 26
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Кофеварка капельная Kitfort КТ-7411 - фото 28
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7411 - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип используемого кофе
молотый
Объём резервуара для воды
0.4
Объем резервуара для кофе
0.4
Цвет
белый
Мощность
450 Вт
Управление
механическое
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7411 - фото 1
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7411 - фото 2
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7411 - фото 3
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7411 - фото 4
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  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7411 - фото 23
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7411 - фото 24
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7411 - фото 25
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7411 - фото 26
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7411 - фото 27
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7411 - фото 28
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7411 - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648082
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7411
1 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофеварка
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик
Объём резервуара для воды
0.4
Объем резервуара для кофе
0.4
Цвет
белый
Длина сетевого шнура
0.7
Мощность
450 Вт
Дисплей
нет
Управление
механическое
Подогрев чашек
нет
Функции и особенности
термокружка в комплекте
Таймер
нет
Автоотключение
да
Плита автоподогрева
нет
Встроенная кофемолка
нет
Регулировка температуры кофе
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х19х14
Вес, кг.
1.03

Описание товара Кофеварка капельная Kitfort КТ-7411

Капельная кофеварка КТ-7411 готовит ароматный черный кофе из молотого кофе одним нажатием кнопки. Компактная кофеварка экономит место на кухне и рассчитана на приготовление кофе за 1 раз на 1-3 чашки. Многоразовый фильтр вмещает 15 грамм кофе._x000D_ Горячий кофе за пару мгновений!_x000D_ Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает устройство. Когда кофеварка работает, горит индикатор кнопки «Вкл/Выкл».Кофеварка отключается автоматически через 7 минут после включения._x000D_ Свежий напиток с собой!_x000D_ Термокружка выполнена из нержавеющей стали и пластика, что позволяет сохранить напиток тёплым. Отверстие для питья имеет удобную форму и закрывается крышкой, поэтому вы сможете взять кофе с собой и пить на ходу._x000D_ Многоразовый фильтр_x000D_ В кофеварке горячая вода медленно поступает в фильтр с молотым кофе. Многоразовым фильтром можно пользоваться любое количество раз. Сетка фильтра изготовлена из нейлона. Фильтр вмещает 15 грамм молотого кофе, а резервуар для воды имеет емкость 400 мл._x000D_ Помощник для доброго утра!_x000D_ Кофеварка КТ-7411 обладает не только большим функционалом, но и компактным размером и украсит любую кухню! Угостить гостей чашкой горячего кофе или взять любимый напиток с собой по пути на работуx Выбирать вам!

Отзывы о товаре Кофеварка капельная Kitfort КТ-7411

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Ольга П.

Достоинства:


Комментарий:
Кофеварка нам очень понравилась. Кофе получается очень вкусным. Супер!
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Эльвира Г.

Достоинства:


Комментарий:
Год думала брать- не брать. Купила. Реально с мужем довольны. Выключается сама, кнопка гаснет. Для кофе есть мера в чашке- сито и уровня воды тоже. У меня не было термокружки. Материал термокружки отличный, не проливается в сумке. Рекомендую. 30 летним тоже понравилась простота и качество.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
купил на работу, пользуемся ежедневно. жаль нет автоотключения или окна уровня воды, в остальном всё отлично. варим, пьём и все довольны.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Олег Т.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию. Доставка быстрая, аккуратно упаковано. Брали на подарок.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Софья П.

Достоинства:


Комментарий:
Для своей цены идеальный вариант. Все просто и быстро, налил воду, насыпал кофе, нажал кнопку. Пода делаешь свои дела в кружке уже вкусный кофе. Взял кружку и всё. И конечно же прекрасный магнитик
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Ирина Я.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо продавцу. соответствует ожиданию. пришло все целое. выбирали долго. очень нравится, что контейнер для воды и фильтр для кофе отделены. не приходится целиться во время заливки воды. управление простое, без заморочек.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Галина Б.

Достоинства:


Комментарий:
конечно из серии игрушка. маленькая.То нальёт в обе чашки одинаково,то в одну полчашки а в другую перелив.Ставим одну широкую 0,3 Тогда норм большой минус это шнур. 30см.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Максим Л.

Достоинства:


Комментарий:
отличная кофеварка, за свою цену со своими обязанностями справляется. варить кофе легко, наливать удобно. выглядит стильно, отлично вписывается в интерьер. доставка без задержек, упаковано хорошо. белая
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
В пользовании 2 мес. Все работает. Качесто хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Виктор М.

Достоинства:


Комментарий:
Купил на работу. Простейший аппарат, свою функцию выполняет. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
София П.

Достоинства:


Комментарий:
Брали кофемашину на дачу, чтобы вписывалась в интерьер. Долго думали что выбрать - не прогадали. Выглядит супер стильно) Так еще и кофе вкусный получается. Все интуитивно понятно, пользоваться просто. Купили к ней зерна от Сварщицы, кофемашина отлично раскрыла вкус. Рекомендация точно)
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
Удобная и простая кофеварка. Причём простая до безобразия. Фирма отличная, это вариант для работы, а дома используется версия с термостаканом. Этот вариант покорил тем,что можно снять конус под многоразовым фильтром и хорошо его помыть под краном. Просто потянуть вбок влево и вверх. Помыл и поставил обратно. Скромный, простой и очень удобный вариант...
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Виктория Л.

Достоинства:


Комментарий:
супер находка, очень удобная! брала в подарок, супругу очень понравилось!жалко не продается отдельно такая же кружка.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Алла Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохая кофеварка, один минус нужно включать и выключать самой .
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Зейнаб Х.

Достоинства:


Комментарий:
очень понравилась машинка кофе приготовил быстро и горячий
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Людмила Я.

Достоинства:


Комментарий:
покупаю четвертую. Одна у меня в пользовании года 2. Компактная, удобная, легко моется. за один раз можно сварить кофе на 3 чашки. быстро и легко заправить следующие порции. Берём с собой на турбазы.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Вера П.

Достоинства:


Комментарий:
просто супер,просто вау,очень вкусное кофе варит.Брала на работу ,супер начинать утро со вкусного кофе )
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
лиана с.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая кофеварка, миниатюрная, занимает мало места, звезду сняла за то что не горит кнопка включения. А так всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Ольга Т.

Достоинства:


Комментарий:
Кофеварка понравилась, проверила, работает. Термокружка держит чуть больше полчаса. купила на подарок, поэтому кофе попробовать в ней не получится. Надеюсь подарок плнравится тому, кому предназначен
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Наталья Г.

Достоинства:


Комментарий:
доставка быстро, муж доволен, сама отключается. Стакан, как термос, кофе горячий.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Ксения К.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги отличная кофеварка. Взяла на работу, очень удобно, что идет вместе с термокружкой. В подарок еще магнитик положили)
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Маргарита З.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошая кофеварка, со своей функцией - сварить кофе на одного человека - справляется отлично! Варит кофе быстро)
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
Не кофе из кофейни, конечно, но и не растворимый. Работает всё отлично, очень быстро всё это происхидит. Пока ещё подбираю нужную крепость.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная машинка! С вечера её заряжаю, а с утра только кнопочку нажимаю и восхитительный запах кофе по дому!
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Вероника Н.

Достоинства:


Комментарий:
отличная компактная кофеварка. давно хотела. очень вкусно с утра пить свежесваренный кофе
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Елена Г.

Достоинства:


Комментарий:
кофеварка отличная, очень нравится и простая в использовании
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
доставка быстрая.после использования дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
СЕРГЕЙ К.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая игрушка на даче отлично с вечера кофе насыпал утром включил пока умылся и кофе готово
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Лилия И.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая кофеварка, нам очень понравилась! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Артем

Достоинства:


Комментарий:
отлично и быстро работает. проста в эксплуатации. легко мыть и обслуживать
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Ольга Н.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая бюджетная кофеварка. Удобный термостакан, кофе готовится быстро, не кипяток. Легко ухаживать, спасибо за товар, меня всё устроило.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
ирина з.

Достоинства:


Комментарий:
Я понимаю, что надо приспособиться, пока получается водянистый кофе.. Сборка простая, ничего сложного.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
в принципе всё как и заявлено в описании, хороший вариант быстрого приготовления кофе, чтобы не следить за туркой или если нет именно кофемашины. Из сложившегося опыта в первые дни - не переливать после приготовления в другую чашку, так как температура на выходе не кипяток, и при переливании кофе совсем холодный, или же чашку надо хорошо прогреть кипятком. Но я пью приготовленный кофе из этой термокружки и даже её перед приготовлением тоже обязательно прогреваю кипятком, тогда кофе получается нормальной температуры, не холодный
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
пришла в срок, упаковка хорошая, всё целое, работает хорошо, есть малюсенький минус, разбрызгивает немного не всегда, но есть такое, приходится иногда вытирать, но лично меня не напрягает. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Наталия К.

Достоинства:


Комментарий:
пользуемся не первый месяц, берём с собой в поездки. работает отлично! рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Ирина Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Кофеварка приобретена в подарок, вроде все довольны
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Моему счастью нет предела и это каждое утро и часа в 4 дня ! Вы мне подарили удовольствие и конечно удобство! Очень красивая. Стакан- термос герметичный.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Мила

Достоинства:


Комментарий:
Компактная, удобная кофеварка! Места занимает совсем мало, кофе готовит быстро и вкусно. Основным преимуществом, на мой взгляд, является стакан термос аж на 400 мл. Удобно брать с собой Приобретением довольна! Производителя и продавца, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Ульяна К.

Достоинства:


Комментарий:
брала для отца, он доволен, уже достаточно много техники от китфорт и всё работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Удобная в использовании, нет необходимости в расходниках, легко мыть.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Елена Н.

Достоинства:


Комментарий:
не сравнить, конечно, с туркой. кофе получается тёплый. брала на работу: всё таки лучше, чем ничего, так как пью только в зернах
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Алексей Х.

Достоинства:


Комментарий:
в целом товар очень понравился, заваливается быстро. дозировку сам делаешь и крепость. объем кофе сам делаешь как тебе надо. фильтр моется быстро, но при этом осадок от кофе остаётся. кружка держит не долго, но в целом достаточно. приготовил кофе и пошёл в машину. пока едешь чашечка кофе рядом
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая кофеварка, за небольшие деньги, если надо в дорогу или на работе. Не стоит ожидать от не кофе, как из кофеварки за 40000. А так, очень даже можно прибрести.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Феня Г.

Достоинства:


Комментарий:
кофеварка - огонь!!! компактная, в использовании простая, кофе как из турки. конечно, большая компания одновременно кофе не попьет, но на две чашки вполне хватает. покупайте, не пожалеете!
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Вера Г.

Достоинства:


Комментарий:
Понравилась.Легкая в управлении, кофе быстро готовит.
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо продавцу за быструю доставку, кофеварка супер.
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
Кофеварка маленькая, компактная. Кофе варит быстро и хорошо. Брала мужу на 23-е февраля, решила не ждать, подарила сразу.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофеварка
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик
Объём резервуара для воды
0.4
Объем резервуара для кофе
0.4
Цвет
белый
Длина сетевого шнура
0.7
Мощность
450 Вт
Дисплей
нет
Управление
механическое
Подогрев чашек
нет
Развернуть
Функции и особенности
термокружка в комплекте
Таймер
нет
Автоотключение
да
Плита автоподогрева
нет
Встроенная кофемолка
нет
Регулировка температуры кофе
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Капельная кофеварка КТ-7411 готовит ароматный черный кофе из молотого кофе одним нажатием кнопки. Компактная кофеварка экономит место на кухне и рассчитана на приготовление кофе за 1 раз на 1-3 чашки. Многоразовый фильтр вмещает 15 грамм кофе._x000D_ Горячий кофе за пару мгновений!_x000D_ Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает устройство. Когда кофеварка работает, горит индикатор кнопки «Вкл/Выкл».Кофеварка отключается автоматически через 7 минут после включения._x000D_ Свежий напиток с собой!_x000D_ Термокружка выполнена из нержавеющей стали и пластика, что позволяет сохранить напиток тёплым. Отверстие для питья имеет удобную форму и закрывается крышкой, поэтому вы сможете взять кофе с собой и пить на ходу._x000D_ Многоразовый фильтр_x000D_ В кофеварке горячая вода медленно поступает в фильтр с молотым кофе. Многоразовым фильтром можно пользоваться любое количество раз. Сетка фильтра изготовлена из нейлона. Фильтр вмещает 15 грамм молотого кофе, а резервуар для воды имеет емкость 400 мл._x000D_ Помощник для доброго утра!_x000D_ Кофеварка КТ-7411 обладает не только большим функционалом, но и компактным размером и украсит любую кухню! Угостить гостей чашкой горячего кофе или взять любимый напиток с собой по пути на работуx Выбирать вам!
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Ольга П.

Достоинства:


Комментарий:
Кофеварка нам очень понравилась. Кофе получается очень вкусным. Супер!
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Эльвира Г.

Достоинства:


Комментарий:
Год думала брать- не брать. Купила. Реально с мужем довольны. Выключается сама, кнопка гаснет. Для кофе есть мера в чашке- сито и уровня воды тоже. У меня не было термокружки. Материал термокружки отличный, не проливается в сумке. Рекомендую. 30 летним тоже понравилась простота и качество.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
купил на работу, пользуемся ежедневно. жаль нет автоотключения или окна уровня воды, в остальном всё отлично. варим, пьём и все довольны.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Олег Т.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию. Доставка быстрая, аккуратно упаковано. Брали на подарок.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Софья П.

Достоинства:


Комментарий:
Для своей цены идеальный вариант. Все просто и быстро, налил воду, насыпал кофе, нажал кнопку. Пода делаешь свои дела в кружке уже вкусный кофе. Взял кружку и всё. И конечно же прекрасный магнитик
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Ирина Я.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо продавцу. соответствует ожиданию. пришло все целое. выбирали долго. очень нравится, что контейнер для воды и фильтр для кофе отделены. не приходится целиться во время заливки воды. управление простое, без заморочек.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Галина Б.

Достоинства:


Комментарий:
конечно из серии игрушка. маленькая.То нальёт в обе чашки одинаково,то в одну полчашки а в другую перелив.Ставим одну широкую 0,3 Тогда норм большой минус это шнур. 30см.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Максим Л.

Достоинства:


Комментарий:
отличная кофеварка, за свою цену со своими обязанностями справляется. варить кофе легко, наливать удобно. выглядит стильно, отлично вписывается в интерьер. доставка без задержек, упаковано хорошо. белая
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
В пользовании 2 мес. Все работает. Качесто хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Виктор М.

Достоинства:


Комментарий:
Купил на работу. Простейший аппарат, свою функцию выполняет. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
София П.

Достоинства:


Комментарий:
Брали кофемашину на дачу, чтобы вписывалась в интерьер. Долго думали что выбрать - не прогадали. Выглядит супер стильно) Так еще и кофе вкусный получается. Все интуитивно понятно, пользоваться просто. Купили к ней зерна от Сварщицы, кофемашина отлично раскрыла вкус. Рекомендация точно)
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
Удобная и простая кофеварка. Причём простая до безобразия. Фирма отличная, это вариант для работы, а дома используется версия с термостаканом. Этот вариант покорил тем,что можно снять конус под многоразовым фильтром и хорошо его помыть под краном. Просто потянуть вбок влево и вверх. Помыл и поставил обратно. Скромный, простой и очень удобный вариант...
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Виктория Л.

Достоинства:


Комментарий:
супер находка, очень удобная! брала в подарок, супругу очень понравилось!жалко не продается отдельно такая же кружка.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Алла Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохая кофеварка, один минус нужно включать и выключать самой .
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Зейнаб Х.

Достоинства:


Комментарий:
очень понравилась машинка кофе приготовил быстро и горячий
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Людмила Я.

Достоинства:


Комментарий:
покупаю четвертую. Одна у меня в пользовании года 2. Компактная, удобная, легко моется. за один раз можно сварить кофе на 3 чашки. быстро и легко заправить следующие порции. Берём с собой на турбазы.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Вера П.

Достоинства:


Комментарий:
просто супер,просто вау,очень вкусное кофе варит.Брала на работу ,супер начинать утро со вкусного кофе )
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
лиана с.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая кофеварка, миниатюрная, занимает мало места, звезду сняла за то что не горит кнопка включения. А так всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Ольга Т.

Достоинства:


Комментарий:
Кофеварка понравилась, проверила, работает. Термокружка держит чуть больше полчаса. купила на подарок, поэтому кофе попробовать в ней не получится. Надеюсь подарок плнравится тому, кому предназначен
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Наталья Г.

Достоинства:


Комментарий:
доставка быстро, муж доволен, сама отключается. Стакан, как термос, кофе горячий.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Ксения К.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги отличная кофеварка. Взяла на работу, очень удобно, что идет вместе с термокружкой. В подарок еще магнитик положили)
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Маргарита З.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошая кофеварка, со своей функцией - сварить кофе на одного человека - справляется отлично! Варит кофе быстро)
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
Не кофе из кофейни, конечно, но и не растворимый. Работает всё отлично, очень быстро всё это происхидит. Пока ещё подбираю нужную крепость.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная машинка! С вечера её заряжаю, а с утра только кнопочку нажимаю и восхитительный запах кофе по дому!
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Вероника Н.

Достоинства:


Комментарий:
отличная компактная кофеварка. давно хотела. очень вкусно с утра пить свежесваренный кофе
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Елена Г.

Достоинства:


Комментарий:
кофеварка отличная, очень нравится и простая в использовании
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
доставка быстрая.после использования дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
СЕРГЕЙ К.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая игрушка на даче отлично с вечера кофе насыпал утром включил пока умылся и кофе готово
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Лилия И.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая кофеварка, нам очень понравилась! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Артем

Достоинства:


Комментарий:
отлично и быстро работает. проста в эксплуатации. легко мыть и обслуживать
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Ольга Н.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая бюджетная кофеварка. Удобный термостакан, кофе готовится быстро, не кипяток. Легко ухаживать, спасибо за товар, меня всё устроило.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
ирина з.

Достоинства:


Комментарий:
Я понимаю, что надо приспособиться, пока получается водянистый кофе.. Сборка простая, ничего сложного.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
в принципе всё как и заявлено в описании, хороший вариант быстрого приготовления кофе, чтобы не следить за туркой или если нет именно кофемашины. Из сложившегося опыта в первые дни - не переливать после приготовления в другую чашку, так как температура на выходе не кипяток, и при переливании кофе совсем холодный, или же чашку надо хорошо прогреть кипятком. Но я пью приготовленный кофе из этой термокружки и даже её перед приготовлением тоже обязательно прогреваю кипятком, тогда кофе получается нормальной температуры, не холодный
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
пришла в срок, упаковка хорошая, всё целое, работает хорошо, есть малюсенький минус, разбрызгивает немного не всегда, но есть такое, приходится иногда вытирать, но лично меня не напрягает. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Наталия К.

Достоинства:


Комментарий:
пользуемся не первый месяц, берём с собой в поездки. работает отлично! рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Ирина Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Кофеварка приобретена в подарок, вроде все довольны
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Моему счастью нет предела и это каждое утро и часа в 4 дня ! Вы мне подарили удовольствие и конечно удобство! Очень красивая. Стакан- термос герметичный.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Мила

Достоинства:


Комментарий:
Компактная, удобная кофеварка! Места занимает совсем мало, кофе готовит быстро и вкусно. Основным преимуществом, на мой взгляд, является стакан термос аж на 400 мл. Удобно брать с собой Приобретением довольна! Производителя и продавца, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Ульяна К.

Достоинства:


Комментарий:
брала для отца, он доволен, уже достаточно много техники от китфорт и всё работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Удобная в использовании, нет необходимости в расходниках, легко мыть.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Елена Н.

Достоинства:


Комментарий:
не сравнить, конечно, с туркой. кофе получается тёплый. брала на работу: всё таки лучше, чем ничего, так как пью только в зернах
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Алексей Х.

Достоинства:


Комментарий:
в целом товар очень понравился, заваливается быстро. дозировку сам делаешь и крепость. объем кофе сам делаешь как тебе надо. фильтр моется быстро, но при этом осадок от кофе остаётся. кружка держит не долго, но в целом достаточно. приготовил кофе и пошёл в машину. пока едешь чашечка кофе рядом
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая кофеварка, за небольшие деньги, если надо в дорогу или на работе. Не стоит ожидать от не кофе, как из кофеварки за 40000. А так, очень даже можно прибрести.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Феня Г.

Достоинства:


Комментарий:
кофеварка - огонь!!! компактная, в использовании простая, кофе как из турки. конечно, большая компания одновременно кофе не попьет, но на две чашки вполне хватает. покупайте, не пожалеете!
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Вера Г.

Достоинства:


Комментарий:
Понравилась.Легкая в управлении, кофе быстро готовит.
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо продавцу за быструю доставку, кофеварка супер.
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
Кофеварка маленькая, компактная. Кофе варит быстро и хорошо. Брала мужу на 23-е февраля, решила не ждать, подарила сразу.


Кофеварка капельная Kitfort КТ-7411 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1250 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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