Foals - Life Is Dub (5054197405761) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Foals
Альбом (сингл)
Life Is Dub
Жанр
Зарубежный поп-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 647488
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197405761]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Foals
Альбом (сингл)
Life Is Dub
Жанр
Зарубежный поп-рок, Indie Rock
Трек-лист
2AM, Under The Radar, 2001, Life Is Yours, The Sound, Flutter, Crest Of The Wave, Wake Me Up, Looking High, Wild Green
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Foals - Life Is Dub (5054197405761) виниловая пластинка
Life Is Dub - это Dub-версия седьмого студийного альбома Life Is Yours британской рок-группы Foals, первоначально выпущенного 17 июня 2022 года. Эксклюзивно для Record Store Day 2023.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197405761]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Foals
Альбом (сингл)
Life Is Dub
Жанр
Зарубежный поп-рок, Indie Rock
Трек-лист
2AM, Under The Radar, 2001, Life Is Yours, The Sound, Flutter, Crest Of The Wave, Wake Me Up, Looking High, Wild Green
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Life Is Dub - это Dub-версия седьмого студийного альбома Life Is Yours британской рок-группы Foals, первоначально выпущенного 17 июня 2022 года. Эксклюзивно для Record Store Day 2023.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Foals - Life Is Dub (5054197405761) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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