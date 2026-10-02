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Roxette - Joyride (30th Anniversary) (5054197107160) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Roxette - Joyride (30th Anniversary) (5054197107160) виниловая пластинка

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Roxette - Joyride (30th Anniversary) (5054197107160) виниловая пластинка - фото 1
Roxette - Joyride (30th Anniversary) (5054197107160) виниловая пластинка - фото 2
Roxette - Joyride (30th Anniversary) (5054197107160) виниловая пластинка - фото 3
Roxette - Joyride (30th Anniversary) (5054197107160) виниловая пластинка - фото 4
Roxette - Joyride (30th Anniversary) (5054197107160) виниловая пластинка - фото 5
Roxette - Joyride (30th Anniversary) (5054197107160) виниловая пластинка - фото 6
Roxette - Joyride (30th Anniversary) (5054197107160) виниловая пластинка - фото 7
Roxette - Joyride (30th Anniversary) (5054197107160) виниловая пластинка - фото 8
Roxette - Joyride (30th Anniversary) (5054197107160) виниловая пластинка - фото 9
Roxette - Joyride (30th Anniversary) (5054197107160) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Roxette
Альбом (сингл)
Joyride
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Roxette - Joyride (30th Anniversary) (5054197107160) виниловая пластинка - фото 1
  • Roxette - Joyride (30th Anniversary) (5054197107160) виниловая пластинка - фото 2
  • Roxette - Joyride (30th Anniversary) (5054197107160) виниловая пластинка - фото 3
  • Roxette - Joyride (30th Anniversary) (5054197107160) виниловая пластинка - фото 4
  • Roxette - Joyride (30th Anniversary) (5054197107160) виниловая пластинка - фото 5
  • Roxette - Joyride (30th Anniversary) (5054197107160) виниловая пластинка - фото 6
  • Roxette - Joyride (30th Anniversary) (5054197107160) виниловая пластинка - фото 7
  • Roxette - Joyride (30th Anniversary) (5054197107160) виниловая пластинка - фото 8
  • Roxette - Joyride (30th Anniversary) (5054197107160) виниловая пластинка - фото 9
  • Roxette - Joyride (30th Anniversary) (5054197107160) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647461
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197107160]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Roxette
Альбом (сингл)
Joyride
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Joyride, Hotblooded, Fading Like A Flower (Every Time You Leave), Knockin’ On Every Door, Spending My Time, Watercolours In The Rain, The Big L., (Do You Get) Excited?, Small Talk, Physical Fascination, Things Will Never Be The Same, Perfect Day
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Roxette - Joyride (30th Anniversary) (5054197107160) виниловая пластинка

В этом году третьему альбом шведской группы Roxette «Joyride» исполнилось 30 лет. В 1991 году его выхода многие ждали с нетерпением: он должен был стать продолжением поразительной пластинки «Look Sharp» (1989), которая сделала коллектив известным во всем мире. К тому моменту синглы «The Look», «Listen To Your Heart» и «It Must Have Been Love» возглавили американский чарт, а песни «Dressed For Success» и «Dangerous» тоже стали весьма популярными. Энергичный дуэт Мари Фредрикссон и Пера Гессле почти мгновенно превратился в мировой феномен, проложивший путь другим шведским поп-звездам 1990-х годов. Перед «Joyride» стояла непростая задача: альбом должен был закрепить статус Roxette, как мировых хит-мейкеров, и доказать, что чартовые успехи 1989-1990 годов не были случайными. Некоторые артисты не смогли бы справиться с таким давлением, но у Roxette все получилось. В мае жизнерадостный заглавный трек занял верхние строчки хит-парадов и стал четвертым синглом группы, возглавившим «Биллборд» топ-100, что ранее не удавалось ни одному скандинавскому исполнителю — пока будущие синглы «Fading Like A Flower», «Spending My Time» и «Church Of Your Heart» ждали своего часа. Вскоре продажи альбома превысили отметку в 11 миллионов копий. Этой осенью в честь 30-летнего юбилея «Joyride» будет выпущен в виде бокс-сетов из четырех виниловых пластинок и трех компакт-дисков. В них войдут оригинальный альбом, а также неизданные и редкие материалы, дающие полное представление об уникальном времени в истории поп-музыки. В издания также войдет красочно иллюстрированный 32-страничный буклет. Двенадцать песен ранее не издавались, среди них первая запись композиции «Hotblooded», которая изначально должна была стать первым треком альбома. Но «Joyride» понизила ее на одну ступеньку, а также подарила имя альбому и грядущему мировому туру «Join the Joyride». Юбилейные издания также предлагают возможность услышать две ранее не издававшиеся демо-версии песен, первоначально выпущенных бывшей группой Пера Gyllene Tider, которая в 1984 году пыталась выйти на международный рынок с альбомом «Heartland Caf?».



Теги товара: Поп-музыка

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197107160]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Roxette
Альбом (сингл)
Joyride
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Joyride, Hotblooded, Fading Like A Flower (Every Time You Leave), Knockin’ On Every Door, Spending My Time, Watercolours In The Rain, The Big L., (Do You Get) Excited?, Small Talk, Physical Fascination, Things Will Never Be The Same, Perfect Day
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
В этом году третьему альбом шведской группы Roxette «Joyride» исполнилось 30 лет. В 1991 году его выхода многие ждали с нетерпением: он должен был стать продолжением поразительной пластинки «Look Sharp» (1989), которая сделала коллектив известным во всем мире. К тому моменту синглы «The Look», «Listen To Your Heart» и «It Must Have Been Love» возглавили американский чарт, а песни «Dressed For Success» и «Dangerous» тоже стали весьма популярными. Энергичный дуэт Мари Фредрикссон и Пера Гессле почти мгновенно превратился в мировой феномен, проложивший путь другим шведским поп-звездам 1990-х годов. Перед «Joyride» стояла непростая задача: альбом должен был закрепить статус Roxette, как мировых хит-мейкеров, и доказать, что чартовые успехи 1989-1990 годов не были случайными. Некоторые артисты не смогли бы справиться с таким давлением, но у Roxette все получилось. В мае жизнерадостный заглавный трек занял верхние строчки хит-парадов и стал четвертым синглом группы, возглавившим «Биллборд» топ-100, что ранее не удавалось ни одному скандинавскому исполнителю — пока будущие синглы «Fading Like A Flower», «Spending My Time» и «Church Of Your Heart» ждали своего часа. Вскоре продажи альбома превысили отметку в 11 миллионов копий. Этой осенью в честь 30-летнего юбилея «Joyride» будет выпущен в виде бокс-сетов из четырех виниловых пластинок и трех компакт-дисков. В них войдут оригинальный альбом, а также неизданные и редкие материалы, дающие полное представление об уникальном времени в истории поп-музыки. В издания также войдет красочно иллюстрированный 32-страничный буклет. Двенадцать песен ранее не издавались, среди них первая запись композиции «Hotblooded», которая изначально должна была стать первым треком альбома. Но «Joyride» понизила ее на одну ступеньку, а также подарила имя альбому и грядущему мировому туру «Join the Joyride». Юбилейные издания также предлагают возможность услышать две ранее не издававшиеся демо-версии песен, первоначально выпущенных бывшей группой Пера Gyllene Tider, которая в 1984 году пыталась выйти на международный рынок с альбомом «Heartland Caf?».


Теги товара: Поп-музыка
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