Описание товара Roxette - Joyride (30th Anniversary) (5054197107160) виниловая пластинка

В этом году третьему альбом шведской группы Roxette «Joyride» исполнилось 30 лет. В 1991 году его выхода многие ждали с нетерпением: он должен был стать продолжением поразительной пластинки «Look Sharp» (1989), которая сделала коллектив известным во всем мире. К тому моменту синглы «The Look», «Listen To Your Heart» и «It Must Have Been Love» возглавили американский чарт, а песни «Dressed For Success» и «Dangerous» тоже стали весьма популярными. Энергичный дуэт Мари Фредрикссон и Пера Гессле почти мгновенно превратился в мировой феномен, проложивший путь другим шведским поп-звездам 1990-х годов. Перед «Joyride» стояла непростая задача: альбом должен был закрепить статус Roxette, как мировых хит-мейкеров, и доказать, что чартовые успехи 1989-1990 годов не были случайными. Некоторые артисты не смогли бы справиться с таким давлением, но у Roxette все получилось. В мае жизнерадостный заглавный трек занял верхние строчки хит-парадов и стал четвертым синглом группы, возглавившим «Биллборд» топ-100, что ранее не удавалось ни одному скандинавскому исполнителю — пока будущие синглы «Fading Like A Flower», «Spending My Time» и «Church Of Your Heart» ждали своего часа. Вскоре продажи альбома превысили отметку в 11 миллионов копий. Этой осенью в честь 30-летнего юбилея «Joyride» будет выпущен в виде бокс-сетов из четырех виниловых пластинок и трех компакт-дисков. В них войдут оригинальный альбом, а также неизданные и редкие материалы, дающие полное представление об уникальном времени в истории поп-музыки. В издания также войдет красочно иллюстрированный 32-страничный буклет. Двенадцать песен ранее не издавались, среди них первая запись композиции «Hotblooded», которая изначально должна была стать первым треком альбома. Но «Joyride» понизила ее на одну ступеньку, а также подарила имя альбому и грядущему мировому туру «Join the Joyride». Юбилейные издания также предлагают возможность услышать две ранее не издававшиеся демо-версии песен, первоначально выпущенных бывшей группой Пера Gyllene Tider, которая в 1984 году пыталась выйти на международный рынок с альбомом «Heartland Caf?».