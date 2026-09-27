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Ihsahn, Pharos (coloured) (0602507101183) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ihsahn, Pharos (coloured) (0602507101183) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Ihsahn, Pharos (coloured) (0602507101183) - фото 1
Виниловая пластинка Ihsahn, Pharos (coloured) (0602507101183) - фото 2
Виниловая пластинка Ihsahn, Pharos (coloured) (0602507101183) - фото 3
Виниловая пластинка Ihsahn, Pharos (coloured) (0602507101183) - фото 4
Виниловая пластинка Ihsahn, Pharos (coloured) (0602507101183) - фото 5
Виниловая пластинка Ihsahn, Pharos (coloured) (0602507101183) - фото 6
Виниловая пластинка Ihsahn, Pharos (coloured) (0602507101183) - фото 7
Виниловая пластинка Ihsahn, Pharos (coloured) (0602507101183) - фото 8
Виниловая пластинка Ihsahn, Pharos (coloured) (0602507101183) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Ihsahn, Pharos (coloured) (0602507101183) - фото 1
  • Виниловая пластинка Ihsahn, Pharos (coloured) (0602507101183) - фото 2
  • Виниловая пластинка Ihsahn, Pharos (coloured) (0602507101183) - фото 3
  • Виниловая пластинка Ihsahn, Pharos (coloured) (0602507101183) - фото 4
  • Виниловая пластинка Ihsahn, Pharos (coloured) (0602507101183) - фото 5
  • Виниловая пластинка Ihsahn, Pharos (coloured) (0602507101183) - фото 6
  • Виниловая пластинка Ihsahn, Pharos (coloured) (0602507101183) - фото 7
  • Виниловая пластинка Ihsahn, Pharos (coloured) (0602507101183) - фото 8
  • Виниловая пластинка Ihsahn, Pharos (coloured) (0602507101183) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647353
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ihsahn, Pharos (coloured) (0602507101183) виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ihsahn, Pharos (coloured) (0602507101183) виниловая пластинка

Pharos - студийный, сольный мини-альбом 2020 года норвежского исполнителя Исана. Лимитрованное издание на цветном 12-ти дюймовом виниле. Исан - норвежский композитор, гитарист, бас-гитарист, клавишник и вокалист. Больше всего он известен как вокалист, гитарист и клавишник блэк-металической группы Emperor и создатель группы Peccatum, в которой он играл со своей женой Ihriel (Хайди Твейтан). В 2006 году Исан выпустил первый альбом под своим собственным именем.

Отзывы о товаре Ihsahn, Pharos (coloured) (0602507101183) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Pharos - студийный, сольный мини-альбом 2020 года норвежского исполнителя Исана. Лимитрованное издание на цветном 12-ти дюймовом виниле. Исан - норвежский композитор, гитарист, бас-гитарист, клавишник и вокалист. Больше всего он известен как вокалист, гитарист и клавишник блэк-металической группы Emperor и создатель группы Peccatum, в которой он играл со своей женой Ihriel (Хайди Твейтан). В 2006 году Исан выпустил первый альбом под своим собственным именем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ihsahn, Pharos (coloured) (0602507101183) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3170 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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