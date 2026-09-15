Lucifer - Lucifer IV (0194398840017) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Lucifer - Lucifer IV (0194398840017) виниловая пластинка
Новый альбом знаменитого дум-метал-коллектива Lucifer. Основанная в 2014 году в Берлине представительницей The Oath Йоханной Садонис, группа сначала состояла из участников Cathedral, Angel Witch и Ladytron. Дебютный альбом «Люцифер I», написанный Йоханной и Гарри Дженнингсом (Cathedral) и выпущенный британским лейблом Rise Above Records, принес LUCIFER международное признание. Со сменой созвездия в группе в 2016 году и переездом Садонис из Берлина в Стокгольм, LUCIFER были готовы ко второй главе. В Нике Андерссоне, известном своими группами The Hellacopters, Entombed, Imperial State Electric, Death Breath и другими, Джоанна нашла нового прославленного соавтора. Йоханна и Ник написали и спродюсировали альбомы «Люцифер II» и «Люцифер III» в студии Ника The Honk Palace в Стокгольме. Безжалостные гастроли и записи превратили LUCIFER во взрывное живое существо и надежный источник вневременного рок-н-ролла. LUCIFER не терял времени зря и использовал пандемию, чтобы записать еще один лонгплей, который открывает новую главу и еще глубже погружается в грандиозные царства колоссального олдскульного рока с суровым болезненным поворотом. Для этого опуса они вошли в студию Ryssviken гитариста Линуса Бьёрклунда, чтобы получить еще более душераздирающий звук барабана, продолжая свою работу в The Honk Palace. На этот раз LUCIFER расширили свое сотрудничество с группой в написании песен, и Йоханна написала новый материал не только с Ником, но и с гитаристом Линусом, а также гитаристом Мартином Нордином. С "Lucifer IV" группа доказывает, что неуклонно строит свой собственный столп рок-истории, кирпич за кирпичиком. Первый сингл, который даст вам представление о том, что нас ждет впереди, - это «Wild Hearses». Пристегните ремни для восхитительно болезненной, сладкой и тяжелой поездки по гробницам и церквям!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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