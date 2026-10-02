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Pearl Jam - Vs. (coloured) (0196588368714) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pearl Jam - Vs. (coloured) (0196588368714) виниловая пластинка

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Pearl Jam - Vs. (coloured) (0196588368714) виниловая пластинка - фото 1
Pearl Jam - Vs. (coloured) (0196588368714) виниловая пластинка - фото 2
Pearl Jam - Vs. (coloured) (0196588368714) виниловая пластинка - фото 3
Pearl Jam - Vs. (coloured) (0196588368714) виниловая пластинка - фото 4
Pearl Jam - Vs. (coloured) (0196588368714) виниловая пластинка - фото 5
Pearl Jam - Vs. (coloured) (0196588368714) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Pearl Jam
Альбом (сингл)
(Limited 30th Anniversary Indie Edition)
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Pearl Jam - Vs. (coloured) (0196588368714) виниловая пластинка - фото 1
  • Pearl Jam - Vs. (coloured) (0196588368714) виниловая пластинка - фото 2
  • Pearl Jam - Vs. (coloured) (0196588368714) виниловая пластинка - фото 3
  • Pearl Jam - Vs. (coloured) (0196588368714) виниловая пластинка - фото 4
  • Pearl Jam - Vs. (coloured) (0196588368714) виниловая пластинка - фото 5
  • Pearl Jam - Vs. (coloured) (0196588368714) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647204
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epic
Barcode
[0196588368714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Pearl Jam
Альбом (сингл)
(Limited 30th Anniversary Indie Edition)
Трек-лист
Go, Animal, Daughter, Glorified G, Dissident, W.M.A., Blood, Rearviewmirror, Rats, Elderly Woman Behind The Counter In A Small Town, Leash, Indifference
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pearl Jam - Vs. (coloured) (0196588368714) виниловая пластинка

Отмечая 30-летие исторического второго студийного альбома Pearl Jam Vs. с такими хитами, как Daughter, Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town и Rearviewmirror, альбом выпущен ограниченным тиражом на прозрачном виниле.

Отзывы о товаре Pearl Jam - Vs. (coloured) (0196588368714) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epic
Barcode
[0196588368714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Pearl Jam
Альбом (сингл)
(Limited 30th Anniversary Indie Edition)
Трек-лист
Go, Animal, Daughter, Glorified G, Dissident, W.M.A., Blood, Rearviewmirror, Rats, Elderly Woman Behind The Counter In A Small Town, Leash, Indifference
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Отмечая 30-летие исторического второго студийного альбома Pearl Jam Vs. с такими хитами, как Daughter, Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town и Rearviewmirror, альбом выпущен ограниченным тиражом на прозрачном виниле.
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Отзывы


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