Описание товара Dave Gahan - Paper Monsters (0194398785417) виниловая пластинка

БУМАЖНЫЕ МОНСТРЫ ДЕЙВА ГААНА: ВИНИЛОВОЕ ПЕРЕИЗДАНИЕ СОЛЬНОГО ДЕБЮТА ФРОНТМЕНА DEPECHE MODE!.. 29 октября увидит свет виниловое переиздание Paper Monsters — дебютного сольного альбома вокалиста Depeche Mode Дейва Гаана. Альбом, первоначально увидевший свет в 2003 году, включит в себя 10 треков с оригинального релиза и будет выпущен на 180-граммовом виниле. Идея выпуска сольного альбома возникла у Гаана сразу после выхода альбома Depeche Mode Exciter. К этому моменту Depeche Mode обладали незыблемым авторитетом и вполне заслуженным культовым статусом — и, быть может, именно поэтому Гаану захотелось реализоваться в качестве сольного автора. По своему звучанию Paper Monsters довольно далеко отходит от звучания Depeche Mode образца начала столетия: если тот же Exciter вышел довольно-таки минималистичным, то Paper Monsters отличает разнообразие аранжировок. На пластинке почти отсутствуют характерные для Depeche Mode электронные элементы, по своему существу, Paper Monsters — это породистая рок-пластинка, которая черпает много от блюза. Тем не менее, фанаты Depeche Mode легко распознают почерк автора, периодически встречая работы и мелодии, отсылающие к разным этапам творчества Depeche Mode. Английский музыкант, певец и автор песен Дейв Гаан наиболее известен как вокалист электронной группы Depeche Mode с момента ее образования в 1980 году. Участник списка «100 величайших певцов» по версии журнала Q, Гаан — подлинная легенда музыки, чья вокальная манера и образ оказали неизгладимое влияние на музыкальный ландшафт нашего времени. Одна из самых влиятельных, любимых и продаваемых музыкальных групп всех времен, Depeche Mode продали более 100 миллионов записей и выступили перед более чем 30 миллионами поклонников по всему миру. Основанная в 1981 году, группа Depeche Mode — Мартин Гор, Дэйв Гаан и Энди Флетчер — продолжают завоевывать признание критиков и коммерсантов по всему миру как в студии, так и на гастролях. Многочисленные артисты называют их вдохновителями и новаторами — а 14 студийных альбомов группы вошли в десятку лучших в более чем 20 странах, включая США и Великобританию.