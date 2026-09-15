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Malia - The Garden Of Eve (4029759143604) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Malia - The Garden Of Eve (4029759143604) виниловая пластинка

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Malia - The Garden Of Eve (4029759143604) виниловая пластинка - фото 1
Malia - The Garden Of Eve (4029759143604) виниловая пластинка - фото 2
Malia - The Garden Of Eve (4029759143604) виниловая пластинка - фото 3
Malia - The Garden Of Eve (4029759143604) виниловая пластинка - фото 4
Malia - The Garden Of Eve (4029759143604) виниловая пластинка - фото 5
Malia - The Garden Of Eve (4029759143604) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Malia
Альбом (сингл)
The Garden Of Eve
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Malia - The Garden Of Eve (4029759143604) виниловая пластинка - фото 1
  • Malia - The Garden Of Eve (4029759143604) виниловая пластинка - фото 2
  • Malia - The Garden Of Eve (4029759143604) виниловая пластинка - фото 3
  • Malia - The Garden Of Eve (4029759143604) виниловая пластинка - фото 4
  • Malia - The Garden Of Eve (4029759143604) виниловая пластинка - фото 5
  • Malia - The Garden Of Eve (4029759143604) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647057
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Malia - The Garden Of Eve (4029759143604) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MPS Records
Barcode
4.03E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Malia
Альбом (сингл)
The Garden Of Eve
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Hope, Last Show, The Thrill Is Gone, Me & My Girlfriend, Two Seedlings, Lord, I Feel So Bad, Restoration, Death, Freedom At Last, Moving Away, Honeymoon Is Over, Love In Vain
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Malia - The Garden Of Eve (4029759143604) виниловая пластинка

Студийный альбом 2020 года джазовой певицы Malia. Британская поп-джазовая певица Malia родом из небольшой африканской страны Малави. Она переехала в Лондон, когда была подростком, а попробовать себя в музыке решила после того, как услышала песню французского исполнителя Liane Foly. К настоящему моменту на счету Malia 5 студийных альбомов, все они отметились во французском музыкальном чарте и получили популярность в этой стране.

Отзывы о товаре Malia - The Garden Of Eve (4029759143604) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MPS Records
Barcode
4.03E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Malia
Альбом (сингл)
The Garden Of Eve
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Hope, Last Show, The Thrill Is Gone, Me & My Girlfriend, Two Seedlings, Lord, I Feel So Bad, Restoration, Death, Freedom At Last, Moving Away, Honeymoon Is Over, Love In Vain
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Студийный альбом 2020 года джазовой певицы Malia. Британская поп-джазовая певица Malia родом из небольшой африканской страны Малави. Она переехала в Лондон, когда была подростком, а попробовать себя в музыке решила после того, как услышала песню французского исполнителя Liane Foly. К настоящему моменту на счету Malia 5 студийных альбомов, все они отметились во французском музыкальном чарте и получили популярность в этой стране.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Malia - The Garden Of Eve (4029759143604) виниловая пластинка - стоимость товара 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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