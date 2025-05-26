Фен Philips BHD351/10 Series 3000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
2100
Количество режимов интенсивности воздушного потока
6
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 645463
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фены
Мощность
2100
Длина сетевого шнура
1.8
В комплекте
концентратор
Количество режимов интенсивности воздушного потока
6
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Функции
подача холодного воздуха, ионизация
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х21х9
Вес, г.
800
Описание товара Фен Philips BHD351/10 Series 3000
Этот фен мощностью 2100 Вт создает мощный поток воздуха, обеспечивающий прекрасные результаты каждый день. Термозащитная насадка Уникальная насадка ThermoProtect эффективно смешивает теплый и прохладный воздух для ежедневного ухода.
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Бренд
Тип товара
Фены
Мощность
2100
Длина сетевого шнура
1.8
В комплекте
концентратор
Количество режимов интенсивности воздушного потока
6
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Функции
подача холодного воздуха, ионизация
Страна производитель
Китай
Этот фен мощностью 2100 Вт создает мощный поток воздуха, обеспечивающий прекрасные результаты каждый день. Термозащитная насадка Уникальная насадка ThermoProtect эффективно смешивает теплый и прохладный воздух для ежедневного ухода.
Смотрите также: Фен-щетки, Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные
Смотрите также: Фен-щетки, Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные
Достоинства:
Комментарий:
суппер, продук качественный.
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление хорошее, сегодня испытала в деле, все хорошо. Надеюсь прослужил не один год)
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление- неплохой фен, но пока пользовались мало
Достоинства:
Комментарий:
Купили в подарок, жалоб не поступало)
Достоинства:
Комментарий:
Вопросов к качеству не возникло
Достоинства:
Комментарий:
Пришло в помятой коробке - за это снимаю балл. Все работает, проблем не возникло
Достоинства:
Комментарий:
Жене нравится , громковат единственное , ночью соседи могут услышать
Достоинства:
Комментарий:
Качество на высоте Но для меня громозкий
Достоинства:
Комментарий:
Хороший фен. Работает. Дует. Сушит.
Достоинства:
Комментарий:
нормальный фен, дует сушит хорошо, поток воздуха сильный, шумноват-предыдущий Браун был потише
Достоинства:
Комментарий:
Отличный фен. Нареканий нет)
Достоинства:
Комментарий:
Пришло все быстро, фен работает отлично. Жена довольна
Достоинства:
Комментарий:
Красивый и качественный фен, удобное управление, полезные насадки. Не сдувает, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Очень быстро сушит волосы ниже плеч. Шумноват. Но впрочем фен тихим не бывает
Достоинства:
Комментарий:
Супер крутой и мощный фен, понравился очень Дизайн тоже улет
Достоинства:
Комментарий:
На первый взгляд работает хорошо, время покажет, на данный момент свои функции выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
Без кнопки увеличения мощности стандартный среднестатистический фен. С кнопкой интереснее. Мой предыдущий фен этой же фирмы не имел такой кнопки, но был мощнее. Для своих денег более менее хороший товар.
Достоинства:
Комментарий:
Пока новый пахнет поастиком
Достоинства:
Комментарий:
Все нормально. Фен работает
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая. Фен норм. Покупал жене
Фен Philips BHD351/10 Series 3000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Фен Philips BHD351/10 Series 3000
Достоинства:
Комментарий:
суппер, продук качественный.
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление хорошее, сегодня испытала в деле, все хорошо. Надеюсь прослужил не один год)
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление- неплохой фен, но пока пользовались мало
Достоинства:
Комментарий:
Купили в подарок, жалоб не поступало)
Достоинства:
Комментарий:
Вопросов к качеству не возникло
Достоинства:
Комментарий:
Пришло в помятой коробке - за это снимаю балл. Все работает, проблем не возникло
Достоинства:
Комментарий:
Жене нравится , громковат единственное , ночью соседи могут услышать
Достоинства:
Комментарий:
Качество на высоте Но для меня громозкий
Достоинства:
Комментарий:
Хороший фен. Работает. Дует. Сушит.
Достоинства:
Комментарий:
нормальный фен, дует сушит хорошо, поток воздуха сильный, шумноват-предыдущий Браун был потише
Достоинства:
Комментарий:
Отличный фен. Нареканий нет)
Достоинства:
Комментарий:
Пришло все быстро, фен работает отлично. Жена довольна
Достоинства:
Комментарий:
Красивый и качественный фен, удобное управление, полезные насадки. Не сдувает, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Очень быстро сушит волосы ниже плеч. Шумноват. Но впрочем фен тихим не бывает
Достоинства:
Комментарий:
Супер крутой и мощный фен, понравился очень Дизайн тоже улет
Достоинства:
Комментарий:
На первый взгляд работает хорошо, время покажет, на данный момент свои функции выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
Без кнопки увеличения мощности стандартный среднестатистический фен. С кнопкой интереснее. Мой предыдущий фен этой же фирмы не имел такой кнопки, но был мощнее. Для своих денег более менее хороший товар.
Достоинства:
Комментарий:
Пока новый пахнет поастиком
Достоинства:
Комментарий:
Все нормально. Фен работает
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая. Фен норм. Покупал жене