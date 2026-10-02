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Карта расширения Supermicro RSC-R2UW-2E8R OEM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта расширения Supermicro RSC-R2UW-2E8R OEM

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Карта расширения Supermicro RSC-R2UW-2E8R OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компоненты для серверов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644369
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Характеристики

Бренд
Supermicro
Тип товара
Компоненты для серверов
Разъемы
PCI Express (x8)
Вид оборудования
карта/плата расширения
Комлектация
Адаптер, инструкция
Совместимость
Корпуса серий SC113TQ, SC732i, SC815TQ
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х2
Вес, г.
42

Описание товара Карта расширения Supermicro RSC-R2UW-2E8R OEM

Райзер SuperMicro RSC-R2UW-2E8R PCI Express x16 Совместимость: 2U Plug-in Card Прочее: 2 x PCI Express 3.0 x8 Размеры: 6.86х9.65х2.29 см Вес: 0,23 кг

Отзывы о товаре Карта расширения Supermicro RSC-R2UW-2E8R OEM




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Компоненты для серверов
Разъемы
PCI Express (x8)
Вид оборудования
карта/плата расширения
Комлектация
Адаптер, инструкция
Совместимость
Корпуса серий SC113TQ, SC732i, SC815TQ
Страна производитель
Китай
Описание
Райзер SuperMicro RSC-R2UW-2E8R PCI Express x16 Совместимость: 2U Plug-in Card Прочее: 2 x PCI Express 3.0 x8 Размеры: 6.86х9.65х2.29 см Вес: 0,23 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта расширения Supermicro RSC-R2UW-2E8R OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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