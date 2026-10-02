Карта расширения Supermicro RSC-R2UW-2E8R OEM
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Характеристики
Тип товара
Компоненты для серверов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 644369
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Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Компоненты для серверов
Разъемы
PCI Express (x8)
Вид оборудования
карта/плата расширения
Комлектация
Адаптер, инструкция
Совместимость
Корпуса серий SC113TQ, SC732i, SC815TQ
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х2
Вес, г.
42
Описание товара Карта расширения Supermicro RSC-R2UW-2E8R OEM
Райзер SuperMicro RSC-R2UW-2E8R PCI Express x16 Совместимость: 2U Plug-in Card Прочее: 2 x PCI Express 3.0 x8 Размеры: 6.86х9.65х2.29 см Вес: 0,23 кг
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Бренд
Supermicro
Тип товара
Компоненты для серверов
Разъемы
PCI Express (x8)
Вид оборудования
карта/плата расширения
Комлектация
Адаптер, инструкция
Совместимость
Корпуса серий SC113TQ, SC732i, SC815TQ
Страна производитель
Китай
Райзер SuperMicro RSC-R2UW-2E8R PCI Express x16 Совместимость: 2U Plug-in Card Прочее: 2 x PCI Express 3.0 x8 Размеры: 6.86х9.65х2.29 см Вес: 0,23 кг
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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