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Шкаф ЦМО 12U (600х650) (ШРН-М-12.650) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф ЦМО 12U (600х650) (ШРН-М-12.650)

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Шкаф ЦМО 12U (600х650) (ШРН-М-12.650) - фото 1
Шкаф ЦМО 12U (600х650) (ШРН-М-12.650) - фото 2
Шкаф ЦМО 12U (600х650) (ШРН-М-12.650) - фото 3
Шкаф ЦМО 12U (600х650) (ШРН-М-12.650) - фото 4
Шкаф ЦМО 12U (600х650) (ШРН-М-12.650) - фото 5
Шкаф ЦМО 12U (600х650) (ШРН-М-12.650) - фото 6
Шкаф ЦМО 12U (600х650) (ШРН-М-12.650) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компоненты для серверов
  • Шкаф ЦМО 12U (600х650) (ШРН-М-12.650) - фото 1
  • Шкаф ЦМО 12U (600х650) (ШРН-М-12.650) - фото 2
  • Шкаф ЦМО 12U (600х650) (ШРН-М-12.650) - фото 3
  • Шкаф ЦМО 12U (600х650) (ШРН-М-12.650) - фото 4
  • Шкаф ЦМО 12U (600х650) (ШРН-М-12.650) - фото 5
  • Шкаф ЦМО 12U (600х650) (ШРН-М-12.650) - фото 6
  • Шкаф ЦМО 12U (600х650) (ШРН-М-12.650) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
20 310 руб.  28 430 руб. 
Начислим 325 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638256
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шкаф ЦМО 12U (600х650) (ШРН-М-12.650)
20 310 руб. -29%
28 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип товара
Компоненты для серверов
Размеры в упаковке, м
6х6х0.5
Вес, кг.
34.5

Описание товара Шкаф ЦМО 12U (600х650) (ШРН-М-12.650)

Телекоммуникационный 19 шкаф ЦМО ШРН-М-12.650 для установки в местах, где невозможен или нецелесообразен монтаж цельносварного, представляет собой сборно-разборную конструкцию высокой жесткости (за счет элементов крепления). Отвечает требованиям ГОСТ 28601-90 (МЭК 297), О4.2 по ГОСТ 15150 (+1°C… +45°C, климатическое исполнение соответствует IP20). Состоит из каркаса, крыши и основания, двух съемных боковых стенок с точечными замками, двери с ударопрочным тонированным в массе стеклом. Укомплектован двумя направляющими. Максимально допустимая суммарная нагрузка составляет 50 кг.

Отзывы о товаре Шкаф ЦМО 12U (600х650) (ШРН-М-12.650)




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип товара
Компоненты для серверов
Описание
Телекоммуникационный 19 шкаф ЦМО ШРН-М-12.650 для установки в местах, где невозможен или нецелесообразен монтаж цельносварного, представляет собой сборно-разборную конструкцию высокой жесткости (за счет элементов крепления). Отвечает требованиям ГОСТ 28601-90 (МЭК 297), О4.2 по ГОСТ 15150 (+1°C… +45°C, климатическое исполнение соответствует IP20). Состоит из каркаса, крыши и основания, двух съемных боковых стенок с точечными замками, двери с ударопрочным тонированным в массе стеклом. Укомплектован двумя направляющими. Максимально допустимая суммарная нагрузка составляет 50 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф ЦМО 12U (600х650) (ШРН-М-12.650) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 20310 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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