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Комплект направляющих Synology 1U/2U/3U RKS-02 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект направляющих Synology 1U/2U/3U RKS-02

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Комплект направляющих Synology 1U/2U/3U RKS-02 - фото 1
Комплект направляющих Synology 1U/2U/3U RKS-02 - фото 2
Комплект направляющих Synology 1U/2U/3U RKS-02 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компоненты для серверов
  • Комплект направляющих Synology 1U/2U/3U RKS-02 - фото 1
  • Комплект направляющих Synology 1U/2U/3U RKS-02 - фото 2
  • Комплект направляющих Synology 1U/2U/3U RKS-02 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 050 руб. 
Начислим 257 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599556
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Комплект направляющих Synology 1U/2U/3U RKS-02
16 050 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Synology
Тип товара
Компоненты для серверов
Вид оборудования
крепления/направляющие
Совместимость
сервера 1U, 2U, 3U
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х10х7
Вес, кг.
4

Описание товара Комплект направляющих Synology 1U/2U/3U RKS-02

Комплект направляющих Synology RKS-02 поможет закрепить на стойке серверное оборудование, коммутаторы и прочие устройства. Изделия подходят для монтажной стойки/панели шириной от 45/48 см. Допускается глубина монтажа в пределах 61-89 см. С помощью таких направляющих Synology RKS-02 вы удобно разместите все необходимое оборудование, обеспечив при этом быстрый доступ ко всем разъемам и кабелям. Прочные металлические стойки выдерживают большую нагрузку, не боятся быстрого износа и деформаций. Для фиксации используются круглые или квадратные отверстия с размерами 7.1 мм или 9.5x9.5 мм.

Отзывы о товаре Комплект направляющих Synology 1U/2U/3U RKS-02




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Характеристики
Бренд
Synology
Тип товара
Компоненты для серверов
Вид оборудования
крепления/направляющие
Совместимость
сервера 1U, 2U, 3U
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект направляющих Synology RKS-02 поможет закрепить на стойке серверное оборудование, коммутаторы и прочие устройства. Изделия подходят для монтажной стойки/панели шириной от 45/48 см. Допускается глубина монтажа в пределах 61-89 см. С помощью таких направляющих Synology RKS-02 вы удобно разместите все необходимое оборудование, обеспечив при этом быстрый доступ ко всем разъемам и кабелям. Прочные металлические стойки выдерживают большую нагрузку, не боятся быстрого износа и деформаций. Для фиксации используются круглые или квадратные отверстия с размерами 7.1 мм или 9.5x9.5 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Комплект направляющих Synology 1U/2U/3U RKS-02 - по цене 16050 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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