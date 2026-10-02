Карта расширения Supermicro RSC-R2UW-4E8
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Характеристики
Тип товара
Компоненты для серверов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 644368
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Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Компоненты для серверов
Разъемы
PCIe 8-pin (WIO -> 4x PCIe x8 3.0)
Вид оборудования
карта/плата расширения
Комлектация
Адаптер
Совместимость
Серверы в корпусе Rackmount 2U и выше
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х33х29
Вес, кг.
6.14
Описание товара Карта расширения Supermicro RSC-R2UW-4E8
Адаптер платы расширения SuperMicro RSC-R2UW-4E8 — это высококачественный и надёжный компонент, предназначенный для использования в серверных системах. Он обеспечивает простое и удобное подключение дополнительных плат расширения к серверу, что позволяет расширить его функциональность и повысить производительность. Преимущества: Высокое качество и надёжность. Простота и удобство подключения. Расширение функциональности сервера. Повышение производительности. Этот адаптер является отличным выбором для тех, кто ищет качественное и надёжное решение для подключения дополнительных плат расширения к своему серверу.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Supermicro
Тип товара
Компоненты для серверов
Разъемы
PCIe 8-pin (WIO -> 4x PCIe x8 3.0)
Вид оборудования
карта/плата расширения
Комлектация
Адаптер
Совместимость
Серверы в корпусе Rackmount 2U и выше
Страна производитель
Китай
Адаптер платы расширения SuperMicro RSC-R2UW-4E8 — это высококачественный и надёжный компонент, предназначенный для использования в серверных системах. Он обеспечивает простое и удобное подключение дополнительных плат расширения к серверу, что позволяет расширить его функциональность и повысить производительность. Преимущества: Высокое качество и надёжность. Простота и удобство подключения. Расширение функциональности сервера. Повышение производительности. Этот адаптер является отличным выбором для тех, кто ищет качественное и надёжное решение для подключения дополнительных плат расширения к своему серверу.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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