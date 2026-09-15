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Кабель HD-SLIMSAS CO3-M60074-1 GIGABYTE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель HD-SLIMSAS CO3-M60074-1 GIGABYTE

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Кабель HD-SLIMSAS CO3-M60074-1 GIGABYTE - фото 1
Кабель HD-SLIMSAS CO3-M60074-1 GIGABYTE - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компоненты для серверов
  • Кабель HD-SLIMSAS CO3-M60074-1 GIGABYTE - фото 1
  • Кабель HD-SLIMSAS CO3-M60074-1 GIGABYTE - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 120 руб. 
Начислим 82 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 597192
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кабель HD-SLIMSAS CO3-M60074-1 GIGABYTE
5 120 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Компоненты для серверов
Размеры в упаковке, см
40х7х6
Вес, г.
30

Описание товара Кабель HD-SLIMSAS CO3-M60074-1 GIGABYTE

Аксессуар отличается высокой функциональностью и долговечностью. Отвечает всем требованиям, предъявляемым к данному виду оборудования.

Отзывы о товаре Кабель HD-SLIMSAS CO3-M60074-1 GIGABYTE




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Компоненты для серверов
Описание
Аксессуар отличается высокой функциональностью и долговечностью. Отвечает всем требованиям, предъявляемым к данному виду оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель HD-SLIMSAS CO3-M60074-1 GIGABYTE - стоимость товара 5120 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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