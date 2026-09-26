Корзина для HDD ExeGate HS425-01 (EX264647RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 625444
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Вид оборудования
корзина для накопителя
Комлектация
Кабель интерфейсный SATA 4 шт, 2 ключа
Совместимость
универсальная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х9
Вес, г.
200
Описание товара Корзина для HDD ExeGate HS425-01 (EX264647RUS)
Корзины ExeGate для подключения жестких дисков с возможностью горячей замены (Hot Swap) в зависимости от модели позволяют установить различное количество жёстких дисков. Корзины предусматривают инсталляцию дисков 2.5" стандартов SAS и SATA I/II/III (6 Гбит/с). Для охлаждения используются вентиляторы, количество и размер которых зависит от размера корзины. Корзина для подключения жестких дисков 2,5" с возможностью горячей замены
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Вид оборудования
корзина для накопителя
Комлектация
Кабель интерфейсный SATA 4 шт, 2 ключа
Совместимость
универсальная
Страна производитель
Китай
Корзины ExeGate для подключения жестких дисков с возможностью горячей замены (Hot Swap) в зависимости от модели позволяют установить различное количество жёстких дисков. Корзины предусматривают инсталляцию дисков 2.5" стандартов SAS и SATA I/II/III (6 Гбит/с). Для охлаждения используются вентиляторы, количество и размер которых зависит от размера корзины. Корзина для подключения жестких дисков 2,5" с возможностью горячей замены
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Корзина для HDD ExeGate HS425-01 (EX264647RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Корзина для HDD ExeGate HS425-01 (EX264647RUS)