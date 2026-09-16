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Комплект направляющих QNAP RAIL-B02 Rail kit купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект направляющих QNAP RAIL-B02 Rail kit

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Комплект направляющих QNAP RAIL-B02 Rail kit - фото 1
Комплект направляющих QNAP RAIL-B02 Rail kit - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Комплект направляющих QNAP RAIL-B02 Rail kit - фото 1
  • Комплект направляющих QNAP RAIL-B02 Rail kit - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 960 руб. 
Начислим 256 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715048
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Комплект направляющих QNAP RAIL-B02 Rail kit
15 960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
QNAP
Вид оборудования
крепления/направляющие
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х6х6
Вес, кг.
2.43

Описание товара Комплект направляющих QNAP RAIL-B02 Rail kit

Комплект направляющих QNAP RAIL-B02 поможет правильно и аккуратно установить сетевые накопители в серверную стойку на 19 дюймов. Изделие совместимо с конструкциями, имеющими квадратные отверстия 9.5x9.5 мм. Глубина монтажной стойки должна быть в пределах 44.3-81.5 см. Пара направляющих QNAP RAIL-B02 изготовлена из прочного металлического профиля, устойчивого к износу, деформациям и постоянной нагрузке. Телескопические элементы позволят настроить удобную длину. С их помощью вы зафиксируете сетевые накопители, при этом получите полный доступ к разъемам и проводам.

Отзывы о товаре Комплект направляющих QNAP RAIL-B02 Rail kit




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Характеристики
Бренд
QNAP
Вид оборудования
крепления/направляющие
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект направляющих QNAP RAIL-B02 поможет правильно и аккуратно установить сетевые накопители в серверную стойку на 19 дюймов. Изделие совместимо с конструкциями, имеющими квадратные отверстия 9.5x9.5 мм. Глубина монтажной стойки должна быть в пределах 44.3-81.5 см. Пара направляющих QNAP RAIL-B02 изготовлена из прочного металлического профиля, устойчивого к износу, деформациям и постоянной нагрузке. Телескопические элементы позволят настроить удобную длину. С их помощью вы зафиксируете сетевые накопители, при этом получите полный доступ к разъемам и проводам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект направляющих QNAP RAIL-B02 Rail kit - данный товар вы можете купить по цене 15960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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