Комплект направляющих QNAP RAIL-B02 Rail kit
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 960 руб.
В наличии
Код товара: 715048
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
15 960 руб.
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Характеристики
Бренд
QNAP
Вид оборудования
крепления/направляющие
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х6х6
Вес, кг.
2.43
Описание товара Комплект направляющих QNAP RAIL-B02 Rail kit
Комплект направляющих QNAP RAIL-B02 поможет правильно и аккуратно установить сетевые накопители в серверную стойку на 19 дюймов. Изделие совместимо с конструкциями, имеющими квадратные отверстия 9.5x9.5 мм. Глубина монтажной стойки должна быть в пределах 44.3-81.5 см. Пара направляющих QNAP RAIL-B02 изготовлена из прочного металлического профиля, устойчивого к износу, деформациям и постоянной нагрузке. Телескопические элементы позволят настроить удобную длину. С их помощью вы зафиксируете сетевые накопители, при этом получите полный доступ к разъемам и проводам.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
QNAP
Вид оборудования
крепления/направляющие
Страна производитель
Китай
Комплект направляющих QNAP RAIL-B02 поможет правильно и аккуратно установить сетевые накопители в серверную стойку на 19 дюймов. Изделие совместимо с конструкциями, имеющими квадратные отверстия 9.5x9.5 мм. Глубина монтажной стойки должна быть в пределах 44.3-81.5 см. Пара направляющих QNAP RAIL-B02 изготовлена из прочного металлического профиля, устойчивого к износу, деформациям и постоянной нагрузке. Телескопические элементы позволят настроить удобную длину. С их помощью вы зафиксируете сетевые накопители, при этом получите полный доступ к разъемам и проводам.
Комплект направляющих QNAP RAIL-B02 Rail kit - данный товар вы можете купить по цене 15960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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