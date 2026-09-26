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Конвектор Royal Clima REC-FR1500M купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конвектор Royal Clima REC-FR1500M

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
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  • Конвектор REC-FR1500M - фото 6
  • Конвектор REC-FR1500M - фото 7
  • Конвектор REC-FR1500M - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
2 890 руб.  4 190 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643686
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Конвектор Royal Clima REC-FR1500M
2 890 руб. -31%
4 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Конвекторы
Комплектация
документация, монтажный комплект
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Колеса для транспортировки
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
20 м?
Влагозащита
Нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х39х14
Вес, кг.
6.3

Описание товара Конвектор Royal Clima REC-FR1500M

Электрический конвектор REC-FR1500M отличаются повышенной прочностью корпуса. Помимо встроенной защиты от перегрева, в приборе реализована система защиты от опрокидывания. Высокоэффективный литой алюминиевый нагревательный элемент быстро обогреет помещение до комфортной температуры. Прибор обладает устойчивой конструкцией на колёсах. Механическая панель управления конвектора расположена на боковой части для комфортного и удобного использования. Возможна установка прибора на стену, все необходимое уже входит в комплектацию.



Теги товара: 1500 вт

Отзывы о товаре Конвектор Royal Clima REC-FR1500M




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Конвекторы
Комплектация
документация, монтажный комплект
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Колеса для транспортировки
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
20 м?
Влагозащита
Нет
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Страна производитель
Китай
Описание
Электрический конвектор REC-FR1500M отличаются повышенной прочностью корпуса. Помимо встроенной защиты от перегрева, в приборе реализована система защиты от опрокидывания. Высокоэффективный литой алюминиевый нагревательный элемент быстро обогреет помещение до комфортной температуры. Прибор обладает устойчивой конструкцией на колёсах. Механическая панель управления конвектора расположена на боковой части для комфортного и удобного использования. Возможна установка прибора на стену, все необходимое уже входит в комплектацию.


Теги товара: 1500 вт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конвектор Royal Clima REC-FR1500M - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2890 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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