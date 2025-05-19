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Конвектор Royal Clima REC-AE1500M купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конвектор Royal Clima REC-AE1500M

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
  • Конвектор REC-AE1500M - фото 1
  • Конвектор REC-AE1500M - фото 2
  • Конвектор REC-AE1500M - фото 3
  • Конвектор REC-AE1500M - фото 4
  • Конвектор REC-AE1500M - фото 5
  • Конвектор REC-AE1500M - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
2 890 руб.  3 490 руб. 
Начислим 71 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643677
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Конвектор Royal Clima REC-AE1500M
2 890 руб. -17%
3 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Конвекторы
Комплектация
электрический конвектор, комплект ножек с креплениями, комплект для настенного монтажа, руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
15 м?
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х45х13
Вес, кг.
4.5

Описание товара Конвектор Royal Clima REC-AE1500M

Электрический конвектор REC-AE1500M отличаются повышенной прочностью корпуса. Помимо встроенной защиты от перегрева, в приборе реализована система защиты от опрокидывания. Высокоэффективный литой алюминиевый нагревательный элемент быстро обогреет помещение до комфортной температуры. Прибор обладает устойчивой конструкцией на колёсах. Механическая панель управления конвектора расположена на боковой части для комфортного и удобного использования. Возможна установка прибора на стену, все необходимое уже входит в комплектацию.



Теги товара: 1500 вт

Отзывы о товаре Конвектор Royal Clima REC-AE1500M

Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Анатолий А.

Достоинства:


Комментарий:
Греют хорошо, но при первом включении загоняли,как новые паяльники. Совет: прожигать их на открытом воздухе. В помещении долго воняет.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Станислав К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный конвектор за эти деньги! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Наталья Б.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный обогреватель, работает отлично, отапливаем дачу ни капельки ни уступает дорогому, спасибо.



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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Конвекторы
Комплектация
электрический конвектор, комплект ножек с креплениями, комплект для настенного монтажа, руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
15 м?
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический конвектор REC-AE1500M отличаются повышенной прочностью корпуса. Помимо встроенной защиты от перегрева, в приборе реализована система защиты от опрокидывания. Высокоэффективный литой алюминиевый нагревательный элемент быстро обогреет помещение до комфортной температуры. Прибор обладает устойчивой конструкцией на колёсах. Механическая панель управления конвектора расположена на боковой части для комфортного и удобного использования. Возможна установка прибора на стену, все необходимое уже входит в комплектацию.


Теги товара: 1500 вт
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Анатолий А.

Достоинства:


Комментарий:
Греют хорошо, но при первом включении загоняли,как новые паяльники. Совет: прожигать их на открытом воздухе. В помещении долго воняет.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Станислав К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный конвектор за эти деньги! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Наталья Б.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный обогреватель, работает отлично, отапливаем дачу ни капельки ни уступает дорогому, спасибо.


Конвектор Royal Clima REC-AE1500M - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2890 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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