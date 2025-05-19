Конвектор Royal Clima REC-A1500M
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Характеристики
Описание товара Конвектор Royal Clima REC-A1500M
Серия конвекторов ATRI Meccanico - сочетание надёжной конструкции прибора, мощного монолитного нагревательного элемента и системы безопасной эксплуатации. высокоэффективный нагревательный элемент быстро обогреет помещение до комфортной температуры. Универсальная установка. Обогреватели ATRI Meccanico обладают устойчивой конструкцией на ножках. Конвектор можно установить на стену, в комплектацию входит специальный крепеж для настенного монтажа. Система безопасной эксплуатации Security Project – функция отключения конвектора при отклонении от вертикали сверх нормы с помощью специального датчика, гарантируя полную безопасность пользователя. Также обогреватель оснащен функцией защиты от перегрева. Прибор оборудован автоматическим выключателем, который активируется при достижении верхнего предела температуры. Эксклюзивная конструкция воздухораздаточной решетки увеличенной площади обеспечивает равномерный обогрев помещения без образования холодных зон. Функция «рестарт» Данная функция позволяет при незапланированном отключении электроэнергии автоматически включить прибор с сохранением действующих на момент отключения настроек. Механическая панель управления конвектора расположена на боковой части для комфортного и удобного использования.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: 1500 вт
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: 1500 вт
Достоинства:
Комментарий:
Греют хорошо, но при первом включении загоняли,как новые паяльники. Совет: прожигать их на открытом воздухе. В помещении долго воняет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный конвектор за эти деньги! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный обогреватель, работает отлично, отапливаем дачу ни капельки ни уступает дорогому, спасибо.
Отзывы о товаре Конвектор Royal Clima REC-A1500M
Достоинства:
Комментарий:
Греют хорошо, но при первом включении загоняли,как новые паяльники. Совет: прожигать их на открытом воздухе. В помещении долго воняет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный конвектор за эти деньги! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный обогреватель, работает отлично, отапливаем дачу ни капельки ни уступает дорогому, спасибо.