Конвектор Royal Clima REC-AE1000M
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Характеристики
Тип товара
Конвекторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб.
В наличии
Код товара: 643676
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Загружаем...
2 790 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвекторы
Комплектация
электрический конвектор, комплект ножек с креплениями, комплект для настенного монтажа, руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
10 м?
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х45х13
Вес, кг.
3.7
Описание товара Конвектор Royal Clima REC-AE1000M
Электрический конвектор REC-AE1000M отличаются повышенной прочностью корпуса. Помимо встроенной защиты от перегрева, в приборе реализована система защиты от опрокидывания. Высокоэффективный литой алюминиевый нагревательный элемент быстро обогреет помещение до комфортной температуры. Прибор обладает устойчивой конструкцией на колёсах. Механическая панель управления конвектора расположена на боковой части для комфортного и удобного использования. Возможна установка прибора на стену, все необходимое уже входит в комплектацию.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: энергосберегающие, 1000 вт
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Бренд
Тип товара
Конвекторы
Комплектация
электрический конвектор, комплект ножек с креплениями, комплект для настенного монтажа, руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
10 м?
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Электрический конвектор REC-AE1000M отличаются повышенной прочностью корпуса. Помимо встроенной защиты от перегрева, в приборе реализована система защиты от опрокидывания. Высокоэффективный литой алюминиевый нагревательный элемент быстро обогреет помещение до комфортной температуры. Прибор обладает устойчивой конструкцией на колёсах. Механическая панель управления конвектора расположена на боковой части для комфортного и удобного использования. Возможна установка прибора на стену, все необходимое уже входит в комплектацию.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: энергосберегающие, 1000 вт
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: энергосберегающие, 1000 вт
Конвектор Royal Clima REC-AE1000M - стоимость товара 2790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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