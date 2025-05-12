Top.Mail.Ru
Конвектор Royal Clima REC-FR1000M купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Конвектор Royal Clima REC-FR1000M

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Конвектор REC-FR1000M - фото 1
Конвектор REC-FR1000M - фото 2
Конвектор REC-FR1000M - фото 3
Конвектор REC-FR1000M - фото 4
Конвектор REC-FR1000M - фото 5
Конвектор REC-FR1000M - фото 6
Конвектор REC-FR1000M - фото 7
Конвектор REC-FR1000M - фото 8
Конвектор REC-FR1000M - фото 9
Конвектор REC-FR1000M - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
  • Конвектор REC-FR1000M - фото 1
  • Конвектор REC-FR1000M - фото 2
  • Конвектор REC-FR1000M - фото 3
  • Конвектор REC-FR1000M - фото 4
  • Конвектор REC-FR1000M - фото 5
  • Конвектор REC-FR1000M - фото 6
  • Конвектор REC-FR1000M - фото 7
  • Конвектор REC-FR1000M - фото 8
  • Конвектор REC-FR1000M - фото 9
  • Конвектор REC-FR1000M - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
2 790 руб.  3 490 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643685
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Конвектор Royal Clima REC-FR1000M
2 790 руб. -20%
3 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Конвекторы
Комплектация
документация, монтажный комплект
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
15 м?
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х39х14
Вес, кг.
5.3

Описание товара Конвектор Royal Clima REC-FR1000M

Электрический конвектор REC-FR1000M отличаются повышенной прочностью корпуса. Помимо встроенной защиты от перегрева, в приборе реализована система защиты от опрокидывания. Высокоэффективный литой алюминиевый нагревательный элемент быстро обогреет помещение до комфортной температуры. Прибор обладает устойчивой конструкцией на колёсах. Механическая панель управления конвектора расположена на боковой части для комфортного и удобного использования. Возможна установка прибора на стену, все необходимое уже входит в комплектацию.

Отзывы о товаре Конвектор Royal Clima REC-FR1000M

Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Юрий

Достоинства:


Комментарий:
Обогреватель свои функции выполняет хорошо. Запах был только минут 5 после включения, потом пропал. Немного неудобно расположено управление, слишком низко. Провод коротковат. В комплекте кронштейны крепления на стену и надежные колесики. На вид сделано добротно.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Конвекторы
Комплектация
документация, монтажный комплект
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
15 м?
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический конвектор REC-FR1000M отличаются повышенной прочностью корпуса. Помимо встроенной защиты от перегрева, в приборе реализована система защиты от опрокидывания. Высокоэффективный литой алюминиевый нагревательный элемент быстро обогреет помещение до комфортной температуры. Прибор обладает устойчивой конструкцией на колёсах. Механическая панель управления конвектора расположена на боковой части для комфортного и удобного использования. Возможна установка прибора на стену, все необходимое уже входит в комплектацию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Юрий

Достоинства:


Комментарий:
Обогреватель свои функции выполняет хорошо. Запах был только минут 5 после включения, потом пропал. Немного неудобно расположено управление, слишком низко. Провод коротковат. В комплекте кронштейны крепления на стену и надежные колесики. На вид сделано добротно.


Конвектор Royal Clima REC-FR1000M - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2790 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...