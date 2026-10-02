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Наушники JBL Tune Flex призрачно-белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники JBL Tune Flex призрачно-белый

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Наушники JBL Tune Flex призрачно-белый - фото 12
Наушники JBL Tune Flex призрачно-белый - фото 13
Наушники JBL Tune Flex призрачно-белый - фото 14
Наушники JBL Tune Flex призрачно-белый - фото 15
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Наушники JBL Tune Flex призрачно-белый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники с микрофоном
  • Наушники JBL Tune Flex призрачно-белый - фото 1
  • Наушники JBL Tune Flex призрачно-белый - фото 2
  • Наушники JBL Tune Flex призрачно-белый - фото 3
  • Наушники JBL Tune Flex призрачно-белый - фото 4
  • Наушники JBL Tune Flex призрачно-белый - фото 5
  • Наушники JBL Tune Flex призрачно-белый - фото 6
  • Наушники JBL Tune Flex призрачно-белый - фото 7
  • Наушники JBL Tune Flex призрачно-белый - фото 8
  • Наушники JBL Tune Flex призрачно-белый - фото 9
  • Наушники JBL Tune Flex призрачно-белый - фото 10
  • Наушники JBL Tune Flex призрачно-белый - фото 11
  • Наушники JBL Tune Flex призрачно-белый - фото 12
  • Наушники JBL Tune Flex призрачно-белый - фото 13
  • Наушники JBL Tune Flex призрачно-белый - фото 14
  • Наушники JBL Tune Flex призрачно-белый - фото 15
  • Наушники JBL Tune Flex призрачно-белый - фото 16
  • Наушники JBL Tune Flex призрачно-белый - фото 17
  • Наушники JBL Tune Flex призрачно-белый - фото 18
  • Наушники JBL Tune Flex призрачно-белый - фото 19
  • Наушники JBL Tune Flex призрачно-белый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643660
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники с микрофоном
Размеры в упаковке, см
10х8х3
Вес, г.
170

Описание товара Наушники JBL Tune Flex призрачно-белый

Наушники TWS JBL Tune FLEX выполнены в белом цвете и отличаются эргономичностью. Благодаря небольшому весу и вкладышам специальной формы они удобно располагаются в слуховом канале, позволяя слушать музыку, смотреть фильмы и общаться. Динамики 12 мм и технология JBL Pure Bass обеспечивают формирование детализированного глубокого звука. Четыре цифровых микрофона с четкостью передают голос. Технология шумоподавления и режим Smart Ambient позволяют отключаться от окружающего мира или взаимодействовать с ним. JBL Tune FLEX подключаются к устройствам по технологии Bluetooth и поставляются в комплекте с зарядным кейсом. Одного заряда аккумулятора достаточно для 8 часов автономности. При подзарядке от кейса время работы увеличивается до 24 часов.

Отзывы о товаре Наушники JBL Tune Flex призрачно-белый




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники с микрофоном
Описание
Наушники TWS JBL Tune FLEX выполнены в белом цвете и отличаются эргономичностью. Благодаря небольшому весу и вкладышам специальной формы они удобно располагаются в слуховом канале, позволяя слушать музыку, смотреть фильмы и общаться. Динамики 12 мм и технология JBL Pure Bass обеспечивают формирование детализированного глубокого звука. Четыре цифровых микрофона с четкостью передают голос. Технология шумоподавления и режим Smart Ambient позволяют отключаться от окружающего мира или взаимодействовать с ним. JBL Tune FLEX подключаются к устройствам по технологии Bluetooth и поставляются в комплекте с зарядным кейсом. Одного заряда аккумулятора достаточно для 8 часов автономности. При подзарядке от кейса время работы увеличивается до 24 часов.
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Отзывы


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