Наушники JBL Tune Flex призрачно-белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники JBL Tune Flex призрачно-белый
Наушники TWS JBL Tune FLEX выполнены в белом цвете и отличаются эргономичностью. Благодаря небольшому весу и вкладышам специальной формы они удобно располагаются в слуховом канале, позволяя слушать музыку, смотреть фильмы и общаться. Динамики 12 мм и технология JBL Pure Bass обеспечивают формирование детализированного глубокого звука. Четыре цифровых микрофона с четкостью передают голос. Технология шумоподавления и режим Smart Ambient позволяют отключаться от окружающего мира или взаимодействовать с ним. JBL Tune FLEX подключаются к устройствам по технологии Bluetooth и поставляются в комплекте с зарядным кейсом. Одного заряда аккумулятора достаточно для 8 часов автономности. При подзарядке от кейса время работы увеличивается до 24 часов.
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