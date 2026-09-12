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Наушники JBL Tune Beam Ghost 2 (JBLTBEAM2GMAE) Purple купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники JBL Tune Beam Ghost 2 (JBLTBEAM2GMAE) Purple

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Наушники JBL Tune Beam Ghost 2 (JBLTBEAM2GMAE) Purple - фото 1
Наушники JBL Tune Beam Ghost 2 (JBLTBEAM2GMAE) Purple - фото 2
Наушники JBL Tune Beam Ghost 2 (JBLTBEAM2GMAE) Purple - фото 3
Наушники JBL Tune Beam Ghost 2 (JBLTBEAM2GMAE) Purple - фото 4
Наушники JBL Tune Beam Ghost 2 (JBLTBEAM2GMAE) Purple - фото 5
Наушники JBL Tune Beam Ghost 2 (JBLTBEAM2GMAE) Purple - фото 6
Наушники JBL Tune Beam Ghost 2 (JBLTBEAM2GMAE) Purple - фото 7
Наушники JBL Tune Beam Ghost 2 (JBLTBEAM2GMAE) Purple - фото 8
Наушники JBL Tune Beam Ghost 2 (JBLTBEAM2GMAE) Purple - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники JBL Tune Beam Ghost 2 (JBLTBEAM2GMAE) Purple - фото 1
  • Наушники JBL Tune Beam Ghost 2 (JBLTBEAM2GMAE) Purple - фото 2
  • Наушники JBL Tune Beam Ghost 2 (JBLTBEAM2GMAE) Purple - фото 3
  • Наушники JBL Tune Beam Ghost 2 (JBLTBEAM2GMAE) Purple - фото 4
  • Наушники JBL Tune Beam Ghost 2 (JBLTBEAM2GMAE) Purple - фото 5
  • Наушники JBL Tune Beam Ghost 2 (JBLTBEAM2GMAE) Purple - фото 6
  • Наушники JBL Tune Beam Ghost 2 (JBLTBEAM2GMAE) Purple - фото 7
  • Наушники JBL Tune Beam Ghost 2 (JBLTBEAM2GMAE) Purple - фото 8
  • Наушники JBL Tune Beam Ghost 2 (JBLTBEAM2GMAE) Purple - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701424
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
17х10х5
Вес, г.
180

Описание товара Наушники JBL Tune Beam Ghost 2 (JBLTBEAM2GMAE) Purple

Наушники TWS JBL Tune Beam 2 фиолетового цвета имеют влагозащитный корпус и могут использоваться на улице, в тренажерном зале, во время бега. Аккумуляторы обеспечивают работу без подзарядки до 12 часов. С кейсом гарнитуру можно использовать в течение 48 часов. Модель получила 10-мм динамические мембраны и играет чистый, естественный звук на низких и высоких частотах. Активная система шумоподавления обеспечивает полную или частичную изоляцию от внешних шумов: уровень ее работы можно настраивать под себя.

Отзывы о товаре Наушники JBL Tune Beam Ghost 2 (JBLTBEAM2GMAE) Purple




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Описание
Наушники TWS JBL Tune Beam 2 фиолетового цвета имеют влагозащитный корпус и могут использоваться на улице, в тренажерном зале, во время бега. Аккумуляторы обеспечивают работу без подзарядки до 12 часов. С кейсом гарнитуру можно использовать в течение 48 часов. Модель получила 10-мм динамические мембраны и играет чистый, естественный звук на низких и высоких частотах. Активная система шумоподавления обеспечивает полную или частичную изоляцию от внешних шумов: уровень ее работы можно настраивать под себя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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