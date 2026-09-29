Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-0.6-M
4 775 руб.
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Характеристики
Описание товара Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-0.6-M
Новые инфракрасные обогреватели с монолитными нагревательными элементами Ballu серии AP4-M – инновационные обогреватели, не имеющие аналогов на рынке! Они незаменимы для локального обогрева рабочих зон в помещениях с высокими потолками или плохой теплоизоляцией, где применение традиционных способов отопления малоэффективно. Возможность локальной установки над местом, где находятся люди, обеспечивает экономичность расхода электроэнергии. Это самые компактные панельные инфракрасные обогреватели, которые подходят для офисов, торговых и общественных помещений, кафе, ресторанов, отелей. Универсальные поворотные кронштейны в комплекте поставки дают возможность удобного монтажа обогревателей к потолку или на стену и регулировки угла обогрева. Повышенная степень пылевлагозащиты IP54 допускает применение обогревателей даже на открытом воздухе (без навеса). Преимущества монолитных ТЭНов панельных ИК нового исполнения: Бесшумная работа. Стандартная конструкция панельного инфракрасного обогревателя включает в себя алюминиевую анодированную излучающую панель и встраиваемый ТЭН, нагревающий панель. Разные температурные коэффициенты расширения металлов панели и ТЭНа приводит к тому, что при работе такие обогревателей могу быть слышны потрескивания или щелчки. Монолитный нагревательный элемент, объединенный с излучающей панелью, не имеет этих недостатков и не издает звуков при нагреве и остывании обогревателя. Максимальная эффективность. Монолитный нагревательный элемент сильнее и равномернее нагревает инфракрасную панель, что повышает эффективность обогрева. За счет отсутствия стальной оболочки ТЭНа нагрев и выход прибора на рабочую температуру происходит значительно быстрее, чем у обогревателей со стандартной панелью. Долговечность. Монолитный нагревательный элемент значительно надежнее, и служит дольше стандартного отдельно встраиваемого в панель ТЭНа.
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