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Пила дисковая Makita M5802 1050Вт (ручная) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила дисковая Makita M5802 1050Вт (ручная)

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Пила дисковая Makita M5802 1050Вт (ручная) - фото 1
Пила дисковая Makita M5802 1050Вт (ручная) - фото 2
Пила дисковая Makita M5802 1050Вт (ручная) - фото 3
Пила дисковая Makita M5802 1050Вт (ручная) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила дисковая
Лазерный маркер
нет
Скорость вращения
4900 об./мин.
  • Пила дисковая Makita M5802 1050Вт (ручная) - фото 1
  • Пила дисковая Makita M5802 1050Вт (ручная) - фото 2
  • Пила дисковая Makita M5802 1050Вт (ручная) - фото 3
  • Пила дисковая Makita M5802 1050Вт (ручная) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643294
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Пила дисковая
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
106
В кейсе
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
185
Пылесборник
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
4900 об./мин.
Фиксация шпинделя
нет
Тормоз двигателя
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х29х26
Вес, кг.
5.5

Описание товара Пила дисковая Makita M5802 1050Вт (ручная)

Пила дисковая Makita M5802 – компактный и легкий электроинструмент бытового класса, ориентированный на работу с древесиной. Работа с другими материалами допустима: в этом случае вам потребуется специальный пильный диск. Пила совместима со 190-миллиметровыми дисками, посадочный диаметр которых составляет 30 мм. Максимальная частота вращения – 4900 оборотов в минуту. Максимальная глубина пропила под углом 90° равна 68 мм. Соответствующий показатель для угла 45° – 46 мм. Удобству работы способствует возможность использования направляющей шины. Пила дисковая Makita M5802 оснащена энергоэффективным щеточным двигателем, мощность которого равна 1050 Вт. Значительно сократить объем стружки и опилок в рабочей зоне вы сможете, выполнив подключение пылесоса. Уровень шума в процессе эксплуатации пилы не превышает 106 дБ. Это типовой показатель для техники данного вида. Подключение пилы к сети осуществляется с помощью 2-метрового кабеля. При необходимости можно воспользоваться удлинителем. Масса пилы составляет 3.8 кг.



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Отзывы о товаре Пила дисковая Makita M5802 1050Вт (ручная)




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Пила дисковая
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
106
В кейсе
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
185
Пылесборник
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
4900 об./мин.
Развернуть
Фиксация шпинделя
нет
Тормоз двигателя
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Пила дисковая Makita M5802 – компактный и легкий электроинструмент бытового класса, ориентированный на работу с древесиной. Работа с другими материалами допустима: в этом случае вам потребуется специальный пильный диск. Пила совместима со 190-миллиметровыми дисками, посадочный диаметр которых составляет 30 мм. Максимальная частота вращения – 4900 оборотов в минуту. Максимальная глубина пропила под углом 90° равна 68 мм. Соответствующий показатель для угла 45° – 46 мм. Удобству работы способствует возможность использования направляющей шины. Пила дисковая Makita M5802 оснащена энергоэффективным щеточным двигателем, мощность которого равна 1050 Вт. Значительно сократить объем стружки и опилок в рабочей зоне вы сможете, выполнив подключение пылесоса. Уровень шума в процессе эксплуатации пилы не превышает 106 дБ. Это типовой показатель для техники данного вида. Подключение пилы к сети осуществляется с помощью 2-метрового кабеля. При необходимости можно воспользоваться удлинителем. Масса пилы составляет 3.8 кг.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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