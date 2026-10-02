Пила дисковая Makita M5802 1050Вт (ручная)
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Характеристики
Описание товара Пила дисковая Makita M5802 1050Вт (ручная)
Пила дисковая Makita M5802 – компактный и легкий электроинструмент бытового класса, ориентированный на работу с древесиной. Работа с другими материалами допустима: в этом случае вам потребуется специальный пильный диск. Пила совместима со 190-миллиметровыми дисками, посадочный диаметр которых составляет 30 мм. Максимальная частота вращения – 4900 оборотов в минуту. Максимальная глубина пропила под углом 90° равна 68 мм. Соответствующий показатель для угла 45° – 46 мм. Удобству работы способствует возможность использования направляющей шины. Пила дисковая Makita M5802 оснащена энергоэффективным щеточным двигателем, мощность которого равна 1050 Вт. Значительно сократить объем стружки и опилок в рабочей зоне вы сможете, выполнив подключение пылесоса. Уровень шума в процессе эксплуатации пилы не превышает 106 дБ. Это типовой показатель для техники данного вида. Подключение пилы к сети осуществляется с помощью 2-метрового кабеля. При необходимости можно воспользоваться удлинителем. Масса пилы составляет 3.8 кг.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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