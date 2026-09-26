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Budgie - Power Supply (5015327856556) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Budgie - Power Supply (5015327856556) виниловая пластинка

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Budgie - Power Supply (5015327856556) виниловая пластинка - фото 2
Budgie - Power Supply (5015327856556) виниловая пластинка - фото 3
Budgie - Power Supply (5015327856556) виниловая пластинка - фото 4
Budgie - Power Supply (5015327856556) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Budgie
Альбом (сингл)
Power Supply
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Budgie - Power Supply (5015327856556) виниловая пластинка - фото 1
  • Budgie - Power Supply (5015327856556) виниловая пластинка - фото 2
  • Budgie - Power Supply (5015327856556) виниловая пластинка - фото 3
  • Budgie - Power Supply (5015327856556) виниловая пластинка - фото 4
  • Budgie - Power Supply (5015327856556) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643120
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Budgie - Power Supply (5015327856556) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5015327856556]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Budgie
Альбом (сингл)
Power Supply
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Forearm Smash, Hellbender, Heavy Revolution, Gunslinger, Power Supply, Secret In My Head, Time To Remember, Crime Against The World
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Budgie - Power Supply (5015327856556) виниловая пластинка

Восьмой студийный альбом рок-группы Budgie "Power Supply", вышедший в 1980 году. Британское переиздание 2015 года на 180-граммовом аудиофильском виниле. Budgie - валлийская рок-группа, основанная в 1967 году. Это одна из первых групп, начавших играть в стиле хэви-метал, поэтому коллектив оказал огромное влияние на последующее развитие тяжелого рока.

Отзывы о товаре Budgie - Power Supply (5015327856556) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5015327856556]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Budgie
Альбом (сингл)
Power Supply
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Forearm Smash, Hellbender, Heavy Revolution, Gunslinger, Power Supply, Secret In My Head, Time To Remember, Crime Against The World
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Восьмой студийный альбом рок-группы Budgie "Power Supply", вышедший в 1980 году. Британское переиздание 2015 года на 180-граммовом аудиофильском виниле. Budgie - валлийская рок-группа, основанная в 1967 году. Это одна из первых групп, начавших играть в стиле хэви-метал, поэтому коллектив оказал огромное влияние на последующее развитие тяжелого рока.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Budgie - Power Supply (5015327856556) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4660 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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