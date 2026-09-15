Rival Sons - Lightbringer (0075678622137) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Rival Sons - Lightbringer (0075678622137) виниловая пластинка
Виниловая пластинка от Warner Music — это превосходное качество звучания и стильный дизайн, объединившие в себе лучшие традиции зарубежного блюз-рока и хард-рока. Издание представлено в стандартной версии, выполненной на классическом черном виниле. Благодаря весу в 180 грамм, эта 12-дюймовая пластинка обеспечивает оптимальное соотношение прочности и высокого качества звука, что делает каждое прослушивание особенным и атмосферным. Формат издания LP гарантирует аутентичное звучание, приближенное к оригинальной записи. Пластинка поставляется в идеальной сохранности — конверт и винил имеют статус Still Sealed (SS), что гарантирует их новую и нетронутую упаковку. Изготовленная в США, эта виниловая пластинка является отличным выбором для ценителей качественной музыки и собирателей виниловых изданий. Warner Music, как всегда, остается гарантом высокого стандарта, а уважение к классике рок-музыки делает это издание замечательным дополнением к вашей коллекции.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Industrial
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Industrial
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