Top.Mail.Ru
Rival Sons - Lightbringer (0075678622137) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Rival Sons - Lightbringer (0075678622137) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Rival Sons - Lightbringer (0075678622137) виниловая пластинка - фото 1
Rival Sons - Lightbringer (0075678622137) виниловая пластинка - фото 2
Rival Sons - Lightbringer (0075678622137) виниловая пластинка - фото 3
Rival Sons - Lightbringer (0075678622137) виниловая пластинка - фото 4
Rival Sons - Lightbringer (0075678622137) виниловая пластинка - фото 5
Rival Sons - Lightbringer (0075678622137) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
RIVAL SONS
Альбом (сингл)
Lightbringer
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rival Sons - Lightbringer (0075678622137) виниловая пластинка - фото 1
  • Rival Sons - Lightbringer (0075678622137) виниловая пластинка - фото 2
  • Rival Sons - Lightbringer (0075678622137) виниловая пластинка - фото 3
  • Rival Sons - Lightbringer (0075678622137) виниловая пластинка - фото 4
  • Rival Sons - Lightbringer (0075678622137) виниловая пластинка - фото 5
  • Rival Sons - Lightbringer (0075678622137) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643074
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Rival Sons - Lightbringer (0075678622137) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0075678622137]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
RIVAL SONS
Альбом (сингл)
Lightbringer
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rival Sons - Lightbringer (0075678622137) виниловая пластинка

Виниловая пластинка от Warner Music — это превосходное качество звучания и стильный дизайн, объединившие в себе лучшие традиции зарубежного блюз-рока и хард-рока. Издание представлено в стандартной версии, выполненной на классическом черном виниле. Благодаря весу в 180 грамм, эта 12-дюймовая пластинка обеспечивает оптимальное соотношение прочности и высокого качества звука, что делает каждое прослушивание особенным и атмосферным. Формат издания LP гарантирует аутентичное звучание, приближенное к оригинальной записи. Пластинка поставляется в идеальной сохранности — конверт и винил имеют статус Still Sealed (SS), что гарантирует их новую и нетронутую упаковку. Изготовленная в США, эта виниловая пластинка является отличным выбором для ценителей качественной музыки и собирателей виниловых изданий. Warner Music, как всегда, остается гарантом высокого стандарта, а уважение к классике рок-музыки делает это издание замечательным дополнением к вашей коллекции.



Теги товара: Industrial

Отзывы о товаре Rival Sons - Lightbringer (0075678622137) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0075678622137]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
RIVAL SONS
Альбом (сингл)
Lightbringer
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Описание
Виниловая пластинка от Warner Music — это превосходное качество звучания и стильный дизайн, объединившие в себе лучшие традиции зарубежного блюз-рока и хард-рока. Издание представлено в стандартной версии, выполненной на классическом черном виниле. Благодаря весу в 180 грамм, эта 12-дюймовая пластинка обеспечивает оптимальное соотношение прочности и высокого качества звука, что делает каждое прослушивание особенным и атмосферным. Формат издания LP гарантирует аутентичное звучание, приближенное к оригинальной записи. Пластинка поставляется в идеальной сохранности — конверт и винил имеют статус Still Sealed (SS), что гарантирует их новую и нетронутую упаковку. Изготовленная в США, эта виниловая пластинка является отличным выбором для ценителей качественной музыки и собирателей виниловых изданий. Warner Music, как всегда, остается гарантом высокого стандарта, а уважение к классике рок-музыки делает это издание замечательным дополнением к вашей коллекции.


Теги товара: Industrial
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rival Sons - Lightbringer (0075678622137) виниловая пластинка - купить по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...