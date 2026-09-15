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Tom Misch - Beat Tape 2 (5060454941019) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tom Misch - Beat Tape 2 (5060454941019) виниловая пластинка

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Tom Misch - Beat Tape 2 (5060454941019) виниловая пластинка - фото 1
Tom Misch - Beat Tape 2 (5060454941019) виниловая пластинка - фото 2
Tom Misch - Beat Tape 2 (5060454941019) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Tom Misch
Альбом (сингл)
Beat Tape 2
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tom Misch - Beat Tape 2 (5060454941019) виниловая пластинка - фото 1
  • Tom Misch - Beat Tape 2 (5060454941019) виниловая пластинка - фото 2
  • Tom Misch - Beat Tape 2 (5060454941019) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643039
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Tom Misch - Beat Tape 2 (5060454941019) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5060454941019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Tom Misch
Альбом (сингл)
Beat Tape 2
Жанр
Диско
Трек-лист
Tom Misch–The Journey, Tom Misch & Carmody (2)–Wander With Me, Tom Misch–Nightgowns, Tom Misch–Falafel, Tom Misch–Wake Up This Day, Tom Misch–In The Midst Of It, Tom Misch–Come Back, Tom Misch–Your Love, Tom Misch–Hark, Tom Misch–Colours Of Freedom, Tom Misch–Beautiful Escape, Tom Misch–Home
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tom Misch - Beat Tape 2 (5060454941019) виниловая пластинка

"Beat Tape 2" - это настоящий музыкальный опус, где каждая композиция звучит как неподдельное произведение искусства. В каждой ноте этого альбома присутствует бесконечная энергия и талант Тома Миша, которые переносят вас в мир ритмов и мелодий. Виниловая пластинка "Tom Misch / Beat Tape 2" (2LP) - это не только отличное звуковое качество, но и стильный дизайн, который будет прекрасным дополнением к вашей коллекции виниловых пластинок. Она создаст атмосферу уюта и позволит вам наслаждаться музыкой в наилучшем качестве.

Отзывы о товаре Tom Misch - Beat Tape 2 (5060454941019) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5060454941019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Tom Misch
Альбом (сингл)
Beat Tape 2
Жанр
Диско
Трек-лист
Tom Misch–The Journey, Tom Misch & Carmody (2)–Wander With Me, Tom Misch–Nightgowns, Tom Misch–Falafel, Tom Misch–Wake Up This Day, Tom Misch–In The Midst Of It, Tom Misch–Come Back, Tom Misch–Your Love, Tom Misch–Hark, Tom Misch–Colours Of Freedom, Tom Misch–Beautiful Escape, Tom Misch–Home
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
"Beat Tape 2" - это настоящий музыкальный опус, где каждая композиция звучит как неподдельное произведение искусства. В каждой ноте этого альбома присутствует бесконечная энергия и талант Тома Миша, которые переносят вас в мир ритмов и мелодий. Виниловая пластинка "Tom Misch / Beat Tape 2" (2LP) - это не только отличное звуковое качество, но и стильный дизайн, который будет прекрасным дополнением к вашей коллекции виниловых пластинок. Она создаст атмосферу уюта и позволит вам наслаждаться музыкой в наилучшем качестве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tom Misch - Beat Tape 2 (5060454941019) виниловая пластинка – стоимость товара 3680 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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