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Roxy Music - Manifesto (Half Speed) (0602507460266) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Roxy Music - Manifesto (Half Speed) (0602507460266) виниловая пластинка

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Roxy Music - Manifesto (Half Speed) (0602507460266) виниловая пластинка - фото 1
Roxy Music - Manifesto (Half Speed) (0602507460266) виниловая пластинка - фото 2
Roxy Music - Manifesto (Half Speed) (0602507460266) виниловая пластинка - фото 3
Roxy Music - Manifesto (Half Speed) (0602507460266) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1979
Исполнитель
Roxy Music
Альбом (сингл)
Manifesto
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Roxy Music - Manifesto (Half Speed) (0602507460266) виниловая пластинка - фото 1
  • Roxy Music - Manifesto (Half Speed) (0602507460266) виниловая пластинка - фото 2
  • Roxy Music - Manifesto (Half Speed) (0602507460266) виниловая пластинка - фото 3
  • Roxy Music - Manifesto (Half Speed) (0602507460266) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642980
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Roxy Music - Manifesto (Half Speed) (0602507460266) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin
Barcode
[0602507460266]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1979
Исполнитель
Roxy Music
Альбом (сингл)
Manifesto
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Roxy Music - Manifesto (Half Speed) (0602507460266) виниловая пластинка

Manifesto - шестой студийный альбом рок-группы Roxy Music, изданный в 1979 году. Manifesto стал первым студийным альбомом после роспуска группы в 1976 году. После длительного перерыва с 1976 по 1978 годы коллектив воссоединился и выпустил свой новый альбом в 1979 году, который по звучанию был мягче, чем предыдущие релизы группы. Помимо этого, вместо гитар в мелодиях группы начали преобладать клавишные, а вокалу Ферри отводилось больше внимания, чем это было раньше. Первым синглом с альбома стала песня Trash, она попала в топ-40 в Великобритании. Roxy Music - британская рок-группа, созданная в 1971 году. В состав коллектива вошли Брайан Ферри (вокал, клавишные), Грэм Симпсон (бас-гитара), Фил Манзанера (гитара), Энди Маккей (саксофон) и Брайан Ино (клавишные). Состав впоследствии менялся (так в 1973 группу покинул Брайан Ино), но Ферри всегда оставался лидером коллектива. Композиции Roxy Music сочетали в себе ироничную поэзию, виртуозное исполнение и стильные сценические постановки, наполненные образцами высокой моды, китча и коммерческой фотографии. 9 альбомов группы занимали места в десятке лучших британского хит-парада UK Albums Chart, три из которых, Stranded, Flesh and Blood и Avalon, находились на первом месте. Четыре пластинки команды входят в список журнала Rolling Stone 500 величайших альбомов всех времен.

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin
Barcode
[0602507460266]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1979
Исполнитель
Roxy Music
Альбом (сингл)
Manifesto
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Manifesto - шестой студийный альбом рок-группы Roxy Music, изданный в 1979 году. Manifesto стал первым студийным альбомом после роспуска группы в 1976 году. После длительного перерыва с 1976 по 1978 годы коллектив воссоединился и выпустил свой новый альбом в 1979 году, который по звучанию был мягче, чем предыдущие релизы группы. Помимо этого, вместо гитар в мелодиях группы начали преобладать клавишные, а вокалу Ферри отводилось больше внимания, чем это было раньше. Первым синглом с альбома стала песня Trash, она попала в топ-40 в Великобритании. Roxy Music - британская рок-группа, созданная в 1971 году. В состав коллектива вошли Брайан Ферри (вокал, клавишные), Грэм Симпсон (бас-гитара), Фил Манзанера (гитара), Энди Маккей (саксофон) и Брайан Ино (клавишные). Состав впоследствии менялся (так в 1973 группу покинул Брайан Ино), но Ферри всегда оставался лидером коллектива. Композиции Roxy Music сочетали в себе ироничную поэзию, виртуозное исполнение и стильные сценические постановки, наполненные образцами высокой моды, китча и коммерческой фотографии. 9 альбомов группы занимали места в десятке лучших британского хит-парада UK Albums Chart, три из которых, Stranded, Flesh and Blood и Avalon, находились на первом месте. Четыре пластинки команды входят в список журнала Rolling Stone 500 величайших альбомов всех времен.
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Roxy Music - Manifesto (Half Speed) (0602507460266) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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