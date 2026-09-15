Roxy Music - Manifesto (Half Speed) (0602507460266) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Roxy Music - Manifesto (Half Speed) (0602507460266) виниловая пластинка
Manifesto - шестой студийный альбом рок-группы Roxy Music, изданный в 1979 году. Manifesto стал первым студийным альбомом после роспуска группы в 1976 году. После длительного перерыва с 1976 по 1978 годы коллектив воссоединился и выпустил свой новый альбом в 1979 году, который по звучанию был мягче, чем предыдущие релизы группы. Помимо этого, вместо гитар в мелодиях группы начали преобладать клавишные, а вокалу Ферри отводилось больше внимания, чем это было раньше. Первым синглом с альбома стала песня Trash, она попала в топ-40 в Великобритании. Roxy Music - британская рок-группа, созданная в 1971 году. В состав коллектива вошли Брайан Ферри (вокал, клавишные), Грэм Симпсон (бас-гитара), Фил Манзанера (гитара), Энди Маккей (саксофон) и Брайан Ино (клавишные). Состав впоследствии менялся (так в 1973 группу покинул Брайан Ино), но Ферри всегда оставался лидером коллектива. Композиции Roxy Music сочетали в себе ироничную поэзию, виртуозное исполнение и стильные сценические постановки, наполненные образцами высокой моды, китча и коммерческой фотографии. 9 альбомов группы занимали места в десятке лучших британского хит-парада UK Albums Chart, три из которых, Stranded, Flesh and Blood и Avalon, находились на первом месте. Четыре пластинки команды входят в список журнала Rolling Stone 500 величайших альбомов всех времен.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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