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0602455740663, Perry, Katy, Teenage Dream виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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0602455740663, Perry, Katy, Teenage Dream виниловая пластинка

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0602455740663, Виниловая пластинка Perry, Katy, Teenage Dream - фото 1
0602455740663, Виниловая пластинка Perry, Katy, Teenage Dream - фото 2
0602455740663, Виниловая пластинка Perry, Katy, Teenage Dream - фото 3
0602455740663, Виниловая пластинка Perry, Katy, Teenage Dream - фото 4
0602455740663, Виниловая пластинка Perry, Katy, Teenage Dream - фото 5
0602455740663, Виниловая пластинка Perry, Katy, Teenage Dream - фото 6
0602455740663, Виниловая пластинка Perry, Katy, Teenage Dream - фото 7
0602455740663, Виниловая пластинка Perry, Katy, Teenage Dream - фото 8
0602455740663, Виниловая пластинка Perry, Katy, Teenage Dream - фото 9
0602455740663, Виниловая пластинка Perry, Katy, Teenage Dream - фото 10
0602455740663, Виниловая пластинка Perry, Katy, Teenage Dream - фото 11
0602455740663, Виниловая пластинка Perry, Katy, Teenage Dream - фото 12
0602455740663, Виниловая пластинка Perry, Katy, Teenage Dream - фото 13
0602455740663, Виниловая пластинка Perry, Katy, Teenage Dream - фото 14
0602455740663, Виниловая пластинка Perry, Katy, Teenage Dream - фото 15
0602455740663, Виниловая пластинка Perry, Katy, Teenage Dream - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0602455740663, Виниловая пластинка Perry, Katy, Teenage Dream - фото 1
  • 0602455740663, Виниловая пластинка Perry, Katy, Teenage Dream - фото 2
  • 0602455740663, Виниловая пластинка Perry, Katy, Teenage Dream - фото 3
  • 0602455740663, Виниловая пластинка Perry, Katy, Teenage Dream - фото 4
  • 0602455740663, Виниловая пластинка Perry, Katy, Teenage Dream - фото 5
  • 0602455740663, Виниловая пластинка Perry, Katy, Teenage Dream - фото 6
  • 0602455740663, Виниловая пластинка Perry, Katy, Teenage Dream - фото 7
  • 0602455740663, Виниловая пластинка Perry, Katy, Teenage Dream - фото 8
  • 0602455740663, Виниловая пластинка Perry, Katy, Teenage Dream - фото 9
  • 0602455740663, Виниловая пластинка Perry, Katy, Teenage Dream - фото 10
  • 0602455740663, Виниловая пластинка Perry, Katy, Teenage Dream - фото 11
  • 0602455740663, Виниловая пластинка Perry, Katy, Teenage Dream - фото 12
  • 0602455740663, Виниловая пластинка Perry, Katy, Teenage Dream - фото 13
  • 0602455740663, Виниловая пластинка Perry, Katy, Teenage Dream - фото 14
  • 0602455740663, Виниловая пластинка Perry, Katy, Teenage Dream - фото 15
  • 0602455740663, Виниловая пластинка Perry, Katy, Teenage Dream - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 642951
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0602455740663, Perry, Katy, Teenage Dream виниловая пластинка

Переиздание на виниле альбома американской певицы Кэти Перри Teenage Dream 2010 года. Третий студийный альбом американской певицы и автора песен. Пластинка включает в себя хит-синглы «California Gurls (feat. Snoop Dogg)», «Teenage Dream», «Firework» и «Last Friday Night (TGIF)».

Отзывы о товаре 0602455740663, Perry, Katy, Teenage Dream виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Переиздание на виниле альбома американской певицы Кэти Перри Teenage Dream 2010 года. Третий студийный альбом американской певицы и автора песен. Пластинка включает в себя хит-синглы «California Gurls (feat. Snoop Dogg)», «Teenage Dream», «Firework» и «Last Friday Night (TGIF)».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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