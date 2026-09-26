Thirty Seconds To Mars - America (coloured) (0602567400882) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Thirty Seconds To Mars - America (coloured) (0602567400882) виниловая пластинка
Знаменитая американская альтернативная команда 30 Seconds To Mars наконец-то выпускает новый студийный альбом! Предстоящая пятая пластинка 30 Seconds To Mars получила название ‘America’ и включила в свой состав 12 композиций, среди которых коллаборации с A$AP Rocky и Halsey. Релиз альбома заявлен на 6 апреля на авторитетном музыкальном лейбле Interscope Records. Два сингла из будущей пластинки уже вышли: ‘Walk on Water’ увидел свет 22 августа прошлого года, а ‘Dangerous Night’ вышел 25 января. Продвижение альбома будет включать в себя визуальную кампанию, которая представит перед поклонниками рок-группы несколько обложек и различные рекламные щиты по всей планете. Каждая обложка будет представлять собой набор идеалов, которые, по мнению 30 Seconds to Mars, охватывают Америку. Рекламные щиты появятся на улицах Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, других городах Соединенных Штатов, а также в нескольких городах за пределами родины коллектива: Лондоне, Сиднее, Брисбене, Торонто и Париже. Поклонники группы также могут создать свои собственные обложки альбома на странице специального онлайн-генератора.
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