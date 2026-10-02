Steely Dan - Aja (0602445359639) виниловая пластинка
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Описание товара Steely Dan - Aja (0602445359639) виниловая пластинка
"Aja" - Шестой студийный альбом американской джаз-рок-группы Steely Dan, вышедший 23 сентября 1977 года. Диск достиг 3-го места в США и 5-го в Великобритании и получил 23 февраля 1978 года премию Грэмми в категории Best Non-Classical Engineered Recording. В 2003 году журнал "Rolling Stone" включил этот альбом под № 145 в список «500 величайших альбомов всех времён по версии журнала "Rolling Stone". Альбом получил положительные отзывы музыкальных изданий и критиков, включая Allmusic, Robert Christgau, BBC Music, Rolling Stone. Ремастированное переиздание на черном виниле в разворотном конверте. Steely Dan - арок-группа, исполняющая сложный, нестандартный джаз-фьюжн с элементами софт-рока, фанка, ритм-энд-блюза. Составлявшие основу коллектива Уолтер Беккер и Дональд Фейген предпочитали студийную работу и редко выступали с концертами; в своих умных и необычных текстах они нередко касались "тёмных"сторон жизни (наркотики, криминал и т. д.). Steely Dan имели стабильный успех в 1970-х годах, но впоследствии получили от журнала Rolling Stone определение "идеальные антигерои в музыке 70-х". Группа распалась в 1981 году, но реформировалась двенадцать лет спустя и возобновила концертную и студийную деятельность.
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Теги товара: Поп-музыка
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Теги товара: Поп-музыка
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