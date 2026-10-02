Seether - Vicennial – 2 Decades Of Seether (0888072114395) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Seether
Альбом (сингл)
Vicennial – 2 Decades of Seether
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 642893
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0888072114395]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Seether
Альбом (сингл)
Vicennial – 2 Decades of Seether
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Fake It, Remedy, Fine Again, Broken, Words As Weapons, Country Song, Let You Down, Rise Above This, Weak, Tonight, Nobody Praying For Me, Careless Whisper, Truth, Gasoline, Betray And Degrade, Breakdown, Same Damn Life, The Gift, Driven Under, Dangerous
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х7
Вес, г.
300
Описание товара Seether - Vicennial – 2 Decades Of Seether (0888072114395) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Fake It, Remedy, Fine Again, Broken, Words As Weapons, Country Song, Let You Down, Rise Above This, Weak, Tonight, Nobody Praying For Me, Careless Whisper, Truth, Gasoline, Betray And Degrade, Breakdown, Same Damn Life, The Gift, Driven Under, Dangerous
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0888072114395]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Seether
Альбом (сингл)
Vicennial – 2 Decades of Seether
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Fake It, Remedy, Fine Again, Broken, Words As Weapons, Country Song, Let You Down, Rise Above This, Weak, Tonight, Nobody Praying For Me, Careless Whisper, Truth, Gasoline, Betray And Degrade, Breakdown, Same Damn Life, The Gift, Driven Under, Dangerous
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Fake It, Remedy, Fine Again, Broken, Words As Weapons, Country Song, Let You Down, Rise Above This, Weak, Tonight, Nobody Praying For Me, Careless Whisper, Truth, Gasoline, Betray And Degrade, Breakdown, Same Damn Life, The Gift, Driven Under, Dangerous
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Seether - Vicennial – 2 Decades Of Seether (0888072114395) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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