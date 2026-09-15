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The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (0602455920539) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (0602455920539) виниловая пластинка

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The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (0602455920539) виниловая пластинка - фото 1
The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (0602455920539) виниловая пластинка - фото 2
The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (0602455920539) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
The Beatles 1962-1966 (Red Album)
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (0602455920539) виниловая пластинка - фото 1
  • The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (0602455920539) виниловая пластинка - фото 2
  • The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (0602455920539) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб. 
Начислим 318 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642839
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (0602455920539) виниловая пластинка
9 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602455920539]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
The Beatles 1962-1966 (Red Album)
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2.5 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х7
Вес, г.
300

Описание товара The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (0602455920539) виниловая пластинка

Виниловые пластинки Universal Music Group представляют собой высококачественное издание для истинных ценителей музыки. Это стандартное издание включает в себя три 12-дюймовые виниловые пластинки, каждая весом 180 грамм. Пластинки отличаются великолепным звуком благодаря ремастированной записи, позволяющей насладиться всем богатством зарубежного рок-н-ролла и рокабилли, а также зарубежного классического рока. Эти пластинки выпущены в США и выполнены в традиционном черном цвете, что подчеркивает их классический стиль. Винил и конверты находятся в состоянии Still Sealed (SS), гарантируя, что вы получите продукт в первоклассной сохранности, как будто он только что сошел с конвейера. Этот продукт бренда Universal Music — отличный выбор для коллекционеров и любителей винилового звучания, стремящихся ощутить дух и атмосферу музыки прошедших десятилетий. Данный набор станет жемчужиной любой музыкальной коллекции и подарит наслаждение истинным меломанам.



Теги товара: The Beatles

Отзывы о товаре The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (0602455920539) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602455920539]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
The Beatles 1962-1966 (Red Album)
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2.5 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Описание
Виниловые пластинки Universal Music Group представляют собой высококачественное издание для истинных ценителей музыки. Это стандартное издание включает в себя три 12-дюймовые виниловые пластинки, каждая весом 180 грамм. Пластинки отличаются великолепным звуком благодаря ремастированной записи, позволяющей насладиться всем богатством зарубежного рок-н-ролла и рокабилли, а также зарубежного классического рока. Эти пластинки выпущены в США и выполнены в традиционном черном цвете, что подчеркивает их классический стиль. Винил и конверты находятся в состоянии Still Sealed (SS), гарантируя, что вы получите продукт в первоклассной сохранности, как будто он только что сошел с конвейера. Этот продукт бренда Universal Music — отличный выбор для коллекционеров и любителей винилового звучания, стремящихся ощутить дух и атмосферу музыки прошедших десятилетий. Данный набор станет жемчужиной любой музыкальной коллекции и подарит наслаждение истинным меломанам.


Теги товара: The Beatles
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (0602455920539) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 9580 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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