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Necrophobic - Spawned by Evil (0194399957011) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Necrophobic - Spawned by Evil (0194399957011) виниловая пластинка

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Necrophobic - Spawned by Evil (0194399957011) виниловая пластинка - фото 1
Necrophobic - Spawned by Evil (0194399957011) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1996
Исполнитель
NECROPHOBIC
Альбом (сингл)
Spawned By Evil
Жанр
Зарубежный Death Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Necrophobic - Spawned by Evil (0194399957011) виниловая пластинка - фото 1
  • Necrophobic - Spawned by Evil (0194399957011) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642834
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Necrophobic - Spawned by Evil (0194399957011) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0194399957011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1996
Исполнитель
NECROPHOBIC
Альбом (сингл)
Spawned By Evil
Жанр
Зарубежный Death Metal
Трек-лист
Spawned By Evil, Die By The Sword, Nightmare, Enter The Eternal Fire, Ridden With Disease, Moonchild, Black Moon Rising, The Call, Darkside, Into The Crypts Of Rays
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Necrophobic - Spawned by Evil (0194399957011) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Spawned By Evil, Die By The Sword, Nightmare, Enter The Eternal Fire, Ridden With Disease, Moonchild, Black Moon Rising, The Call, Darkside, Into The Crypts Of Rays

Отзывы о товаре Necrophobic - Spawned by Evil (0194399957011) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0194399957011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1996
Исполнитель
NECROPHOBIC
Альбом (сингл)
Spawned By Evil
Жанр
Зарубежный Death Metal
Трек-лист
Spawned By Evil, Die By The Sword, Nightmare, Enter The Eternal Fire, Ridden With Disease, Moonchild, Black Moon Rising, The Call, Darkside, Into The Crypts Of Rays
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Spawned By Evil, Die By The Sword, Nightmare, Enter The Eternal Fire, Ridden With Disease, Moonchild, Black Moon Rising, The Call, Darkside, Into The Crypts Of Rays
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Necrophobic - Spawned by Evil (0194399957011) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3680 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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