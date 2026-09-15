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Saga - Wildest Dreams (4029759159636) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Saga - Wildest Dreams (4029759159636) виниловая пластинка

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Saga - Wildest Dreams (4029759159636) виниловая пластинка - фото 1
Saga - Wildest Dreams (4029759159636) виниловая пластинка - фото 2
Saga - Wildest Dreams (4029759159636) виниловая пластинка - фото 3
Saga - Wildest Dreams (4029759159636) виниловая пластинка - фото 4
Saga - Wildest Dreams (4029759159636) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Saga
Альбом (сингл)
Wildest Dreams
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Saga - Wildest Dreams (4029759159636) виниловая пластинка - фото 1
  • Saga - Wildest Dreams (4029759159636) виниловая пластинка - фото 2
  • Saga - Wildest Dreams (4029759159636) виниловая пластинка - фото 3
  • Saga - Wildest Dreams (4029759159636) виниловая пластинка - фото 4
  • Saga - Wildest Dreams (4029759159636) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642792
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Saga - Wildest Dreams (4029759159636) виниловая пластинка
3 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4029759159636]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Saga
Альбом (сингл)
Wildest Dreams
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Don't Put out the Fire, Only Time Will Tell, Wildest Dreams, Chase the Wind, We've Been Here Before, The Way of the World, Angel, Don't Look Down
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Saga - Wildest Dreams (4029759159636) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Don't Put out the Fire, Only Time Will Tell, Wildest Dreams, Chase the Wind, We've Been Here Before, The Way of the World, Angel, Don't Look Down



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Saga - Wildest Dreams (4029759159636) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4029759159636]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Saga
Альбом (сингл)
Wildest Dreams
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Don't Put out the Fire, Only Time Will Tell, Wildest Dreams, Chase the Wind, We've Been Here Before, The Way of the World, Angel, Don't Look Down
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Don't Put out the Fire, Only Time Will Tell, Wildest Dreams, Chase the Wind, We've Been Here Before, The Way of the World, Angel, Don't Look Down


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Saga - Wildest Dreams (4029759159636) виниловая пластинка - стоимость товара 3690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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