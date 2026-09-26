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King Diamond - The Dark Sides EP (0039841568011) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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King Diamond - The Dark Sides EP (0039841568011) виниловая пластинка

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King Diamond - The Dark Sides EP (0039841568011) виниловая пластинка - фото 1
King Diamond - The Dark Sides EP (0039841568011) виниловая пластинка - фото 2
King Diamond - The Dark Sides EP (0039841568011) виниловая пластинка - фото 3
King Diamond - The Dark Sides EP (0039841568011) виниловая пластинка - фото 4
King Diamond - The Dark Sides EP (0039841568011) виниловая пластинка - фото 5
King Diamond - The Dark Sides EP (0039841568011) виниловая пластинка - фото 6
King Diamond - The Dark Sides EP (0039841568011) виниловая пластинка - фото 7
King Diamond - The Dark Sides EP (0039841568011) виниловая пластинка - фото 8
King Diamond - The Dark Sides EP (0039841568011) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • King Diamond - The Dark Sides EP (0039841568011) виниловая пластинка - фото 1
  • King Diamond - The Dark Sides EP (0039841568011) виниловая пластинка - фото 2
  • King Diamond - The Dark Sides EP (0039841568011) виниловая пластинка - фото 3
  • King Diamond - The Dark Sides EP (0039841568011) виниловая пластинка - фото 4
  • King Diamond - The Dark Sides EP (0039841568011) виниловая пластинка - фото 5
  • King Diamond - The Dark Sides EP (0039841568011) виниловая пластинка - фото 6
  • King Diamond - The Dark Sides EP (0039841568011) виниловая пластинка - фото 7
  • King Diamond - The Dark Sides EP (0039841568011) виниловая пластинка - фото 8
  • King Diamond - The Dark Sides EP (0039841568011) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642704
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
King Diamond - The Dark Sides EP (0039841568011) виниловая пластинка
3 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара King Diamond - The Dark Sides EP (0039841568011) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Halloween, Them, No Presents For Christmas, Shrine, The Lake, Phone Call

Отзывы о товаре King Diamond - The Dark Sides EP (0039841568011) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Halloween, Them, No Presents For Christmas, Shrine, The Lake, Phone Call
Самовывоз
Доставка
Отзывы


King Diamond - The Dark Sides EP (0039841568011) виниловая пластинка - по цене 3860 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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