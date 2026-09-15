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Ozric Tentacles - Erpsongs (0802644818412) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ozric Tentacles - Erpsongs (0802644818412) виниловая пластинка

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Ozric Tentacles - Erpsongs (0802644818412) виниловая пластинка - фото 1
Ozric Tentacles - Erpsongs (0802644818412) виниловая пластинка - фото 2
Ozric Tentacles - Erpsongs (0802644818412) виниловая пластинка - фото 3
Ozric Tentacles - Erpsongs (0802644818412) виниловая пластинка - фото 4
Ozric Tentacles - Erpsongs (0802644818412) виниловая пластинка - фото 5
Ozric Tentacles - Erpsongs (0802644818412) виниловая пластинка - фото 6
Ozric Tentacles - Erpsongs (0802644818412) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ozric Tentacles
Альбом (сингл)
Tentacles Erpsongs
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ozric Tentacles - Erpsongs (0802644818412) виниловая пластинка - фото 1
  • Ozric Tentacles - Erpsongs (0802644818412) виниловая пластинка - фото 2
  • Ozric Tentacles - Erpsongs (0802644818412) виниловая пластинка - фото 3
  • Ozric Tentacles - Erpsongs (0802644818412) виниловая пластинка - фото 4
  • Ozric Tentacles - Erpsongs (0802644818412) виниловая пластинка - фото 5
  • Ozric Tentacles - Erpsongs (0802644818412) виниловая пластинка - фото 6
  • Ozric Tentacles - Erpsongs (0802644818412) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642675
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ozric Tentacles - Erpsongs (0802644818412) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644818412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ozric Tentacles
Альбом (сингл)
Tentacles Erpsongs
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ozric Tentacles - Erpsongs (0802644818412) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Ozric Tentacles / Erpsongs (Black) (2LP) - это настоящая находка для ценителей прогрессивного рока и космической музыки. Альбом Erpsongs от Ozric Tentacles - это путешествие в мир экспериментальных звуков и глубину творческого воображения группы. Каждый трек на этой пластинке пронизан уникальной атмосферой и позволяет погрузиться в гипнотические ритмы и электронные аранжировки. Черная виниловая пластинка Ozric Tentacles / Erpsongs (2LP) обладает исключительным качеством звучания и точностью передачи музыкальных деталей. Этот альбом является настоящим шедевром прогрессивной и космической музыки и отличным дополнением для вашей коллекции виниловых пластинок. Купить виниловую пластинку Ozric Tentacles / Erpsongs (Black) (2LP) - это отличная возможность окунуться в уникальное звуковое путешествие и насладиться яркими музыкальными моментами. Приобретайте эту пластинку и создайте особую атмосферу в своем доме, наслаждаясь потрясающей музыкой прямо с винила.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Ozric Tentacles - Erpsongs (0802644818412) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644818412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ozric Tentacles
Альбом (сингл)
Tentacles Erpsongs
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Виниловая пластинка Ozric Tentacles / Erpsongs (Black) (2LP) - это настоящая находка для ценителей прогрессивного рока и космической музыки. Альбом Erpsongs от Ozric Tentacles - это путешествие в мир экспериментальных звуков и глубину творческого воображения группы. Каждый трек на этой пластинке пронизан уникальной атмосферой и позволяет погрузиться в гипнотические ритмы и электронные аранжировки. Черная виниловая пластинка Ozric Tentacles / Erpsongs (2LP) обладает исключительным качеством звучания и точностью передачи музыкальных деталей. Этот альбом является настоящим шедевром прогрессивной и космической музыки и отличным дополнением для вашей коллекции виниловых пластинок. Купить виниловую пластинку Ozric Tentacles / Erpsongs (Black) (2LP) - это отличная возможность окунуться в уникальное звуковое путешествие и насладиться яркими музыкальными моментами. Приобретайте эту пластинку и создайте особую атмосферу в своем доме, наслаждаясь потрясающей музыкой прямо с винила.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ozric Tentacles - Erpsongs (0802644818412) виниловая пластинка - по цене 4500 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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