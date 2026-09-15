Ozric Tentacles - Erpsongs (0802644818412) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ozric Tentacles - Erpsongs (0802644818412) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Ozric Tentacles / Erpsongs (Black) (2LP) - это настоящая находка для ценителей прогрессивного рока и космической музыки. Альбом Erpsongs от Ozric Tentacles - это путешествие в мир экспериментальных звуков и глубину творческого воображения группы. Каждый трек на этой пластинке пронизан уникальной атмосферой и позволяет погрузиться в гипнотические ритмы и электронные аранжировки. Черная виниловая пластинка Ozric Tentacles / Erpsongs (2LP) обладает исключительным качеством звучания и точностью передачи музыкальных деталей. Этот альбом является настоящим шедевром прогрессивной и космической музыки и отличным дополнением для вашей коллекции виниловых пластинок. Купить виниловую пластинку Ozric Tentacles / Erpsongs (Black) (2LP) - это отличная возможность окунуться в уникальное звуковое путешествие и насладиться яркими музыкальными моментами. Приобретайте эту пластинку и создайте особую атмосферу в своем доме, наслаждаясь потрясающей музыкой прямо с винила.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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