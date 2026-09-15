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North Atlantic Oscillation - Grind Show (0802644803517) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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North Atlantic Oscillation - Grind Show (0802644803517) виниловая пластинка

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North Atlantic Oscillation - Grind Show (0802644803517) виниловая пластинка - фото 1
North Atlantic Oscillation - Grind Show (0802644803517) виниловая пластинка - фото 2
North Atlantic Oscillation - Grind Show (0802644803517) виниловая пластинка - фото 3
North Atlantic Oscillation - Grind Show (0802644803517) виниловая пластинка - фото 4
North Atlantic Oscillation - Grind Show (0802644803517) виниловая пластинка - фото 5
North Atlantic Oscillation - Grind Show (0802644803517) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
North Atlantic Oscillation
Альбом (сингл)
Grind Show
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • North Atlantic Oscillation - Grind Show (0802644803517) виниловая пластинка - фото 1
  • North Atlantic Oscillation - Grind Show (0802644803517) виниловая пластинка - фото 2
  • North Atlantic Oscillation - Grind Show (0802644803517) виниловая пластинка - фото 3
  • North Atlantic Oscillation - Grind Show (0802644803517) виниловая пластинка - фото 4
  • North Atlantic Oscillation - Grind Show (0802644803517) виниловая пластинка - фото 5
  • North Atlantic Oscillation - Grind Show (0802644803517) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642644
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
North Atlantic Oscillation - Grind Show (0802644803517) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644803517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
North Atlantic Oscillation
Альбом (сингл)
Grind Show
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара North Atlantic Oscillation - Grind Show (0802644803517) виниловая пластинка

Виниловая пластинка North Atlantic Oscillation / Grind Show (Black) (1LP) - это незабываемое музыкальное путешествие с яркими эмоциями и захватывающими мелодиями. Альбом Grind Show от группы North Atlantic Oscillation привносит свежий ветер в мир альтернативного рока. Меланхоличные и пленительные мелодии сопровождаются глубокими текстами и виртуозным исполнением. Каждая композиция на этой пластинке пронизана энергией и искусством, создавая неповторимую атмосферу. Виниловая пластинка North Atlantic Oscillation / Grind Show (Black) (1LP) выполнена в классическом черном цвете, что придает ей элегантный и стильный вид. Это прекрасный экземпляр для коллекции виниловых записей, который обязательно порадует всех ценителей настоящего звука.

Отзывы о товаре North Atlantic Oscillation - Grind Show (0802644803517) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644803517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
North Atlantic Oscillation
Альбом (сингл)
Grind Show
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Виниловая пластинка North Atlantic Oscillation / Grind Show (Black) (1LP) - это незабываемое музыкальное путешествие с яркими эмоциями и захватывающими мелодиями. Альбом Grind Show от группы North Atlantic Oscillation привносит свежий ветер в мир альтернативного рока. Меланхоличные и пленительные мелодии сопровождаются глубокими текстами и виртуозным исполнением. Каждая композиция на этой пластинке пронизана энергией и искусством, создавая неповторимую атмосферу. Виниловая пластинка North Atlantic Oscillation / Grind Show (Black) (1LP) выполнена в классическом черном цвете, что придает ей элегантный и стильный вид. Это прекрасный экземпляр для коллекции виниловых записей, который обязательно порадует всех ценителей настоящего звука.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


North Atlantic Oscillation - Grind Show (0802644803517) виниловая пластинка - по цене 2500 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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