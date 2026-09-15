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Godsticks - Inescapable (0802644804392) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Godsticks - Inescapable (0802644804392) виниловая пластинка

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Godsticks - Inescapable (0802644804392) виниловая пластинка - фото 1
Godsticks - Inescapable (0802644804392) виниловая пластинка - фото 2
Godsticks - Inescapable (0802644804392) виниловая пластинка - фото 3
Godsticks - Inescapable (0802644804392) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Godsticks
Альбом (сингл)
Inescapable
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Godsticks - Inescapable (0802644804392) виниловая пластинка - фото 1
  • Godsticks - Inescapable (0802644804392) виниловая пластинка - фото 2
  • Godsticks - Inescapable (0802644804392) виниловая пластинка - фото 3
  • Godsticks - Inescapable (0802644804392) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642547
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Godsticks - Inescapable (0802644804392) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0802644804392]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Godsticks
Альбом (сингл)
Inescapable
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Denigrate, Victim, Relief, Surrender, Numb, Change, Breathe, Time, Resist
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Godsticks - Inescapable (0802644804392) виниловая пластинка

Погрузитесь в энергичный и проникновенный мир музыки с альбомом Godsticks "Inescapable" на черном виниле. Этот неповторимый релиз подарит вам невероятное аудио-путешествие, которое захватит ваше воображение и оставит удивительные впечатления. Godsticks - это коллектив, известный своим необычным сочетанием прогрессивного рока, фьюжн-метала и альтернативного звучания. Их музыка переплетает виртуозную игру на гитаре и барабанах, эмоциональные вокальные линии и перепады настроения, создавая неповторимый саунд и глубокие тексты. "Inescapable" - это непреложное доказательство мастерства Godsticks. Каждая композиция на альбоме пропитана яркостью и экспрессией, поднимая настроение и вызывая поток эмоций. От динамичных гитарных риффов до завораживающих соло, эта пластинка погрузит вас в захватывающий мир звуков и мелодий. Черный винил является элегантным и стильным выбором для поклонников музыки Godsticks. Он символизирует силу и удивительную глубину идеи "Inescapable". С благородным черным цветом этот альбом станет не только ярким представителем вашей коллекции пластинок, но и потрясающим звуковым компаньоном. Не упустите возможность купить эту уникальную черную виниловую пластинку Godsticks / Inescapable (Black) (1LP) и окунуться в мир замечательной музыки. Оформите свой заказ прямо сейчас и наслаждайтесь неповторимым звучанием этого альбома, который станет настоящим драгоценным камнем вашей музыкальной коллекции.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Godsticks - Inescapable (0802644804392) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0802644804392]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Godsticks
Альбом (сингл)
Inescapable
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Denigrate, Victim, Relief, Surrender, Numb, Change, Breathe, Time, Resist
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Погрузитесь в энергичный и проникновенный мир музыки с альбомом Godsticks "Inescapable" на черном виниле. Этот неповторимый релиз подарит вам невероятное аудио-путешествие, которое захватит ваше воображение и оставит удивительные впечатления. Godsticks - это коллектив, известный своим необычным сочетанием прогрессивного рока, фьюжн-метала и альтернативного звучания. Их музыка переплетает виртуозную игру на гитаре и барабанах, эмоциональные вокальные линии и перепады настроения, создавая неповторимый саунд и глубокие тексты. "Inescapable" - это непреложное доказательство мастерства Godsticks. Каждая композиция на альбоме пропитана яркостью и экспрессией, поднимая настроение и вызывая поток эмоций. От динамичных гитарных риффов до завораживающих соло, эта пластинка погрузит вас в захватывающий мир звуков и мелодий. Черный винил является элегантным и стильным выбором для поклонников музыки Godsticks. Он символизирует силу и удивительную глубину идеи "Inescapable". С благородным черным цветом этот альбом станет не только ярким представителем вашей коллекции пластинок, но и потрясающим звуковым компаньоном. Не упустите возможность купить эту уникальную черную виниловую пластинку Godsticks / Inescapable (Black) (1LP) и окунуться в мир замечательной музыки. Оформите свой заказ прямо сейчас и наслаждайтесь неповторимым звучанием этого альбома, который станет настоящим драгоценным камнем вашей музыкальной коллекции.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Godsticks - Inescapable (0802644804392) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3440 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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