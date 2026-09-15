Bryan Ferry - Taxi (coloured) (4050538764666) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bryan Ferry
Альбом (сингл)
Taxi
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб.
В наличии
Код товара: 642499
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538764666]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bryan Ferry
Альбом (сингл)
Taxi
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
I Put A Spell On You, Will You Love Me Tomorrow, Answer Me, Just One Look, Rescue Me, All Tomorrow's Parties, Girl Of My Best Friend, Amazing Grace, Taxi, Because You're Mine
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bryan Ferry - Taxi (coloured) (4050538764666) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Put A Spell On You, Will You Love Me Tomorrow, Answer Me, Just One Look, Rescue Me, All Tomorrow's Parties, Girl Of My Best Friend, Amazing Grace, Taxi, Because You're Mine
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538764666]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bryan Ferry
Альбом (сингл)
Taxi
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
I Put A Spell On You, Will You Love Me Tomorrow, Answer Me, Just One Look, Rescue Me, All Tomorrow's Parties, Girl Of My Best Friend, Amazing Grace, Taxi, Because You're Mine
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Put A Spell On You, Will You Love Me Tomorrow, Answer Me, Just One Look, Rescue Me, All Tomorrow's Parties, Girl Of My Best Friend, Amazing Grace, Taxi, Because You're Mine
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Bryan Ferry - Taxi (coloured) (4050538764666) виниловая пластинка - по цене 4990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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