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Magia Nera - L'Ultima Danza Di Ophelia (8026585403116) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Magia Nera - L'Ultima Danza Di Ophelia (8026585403116) виниловая пластинка

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Magia Nera - L&#039;Ultima Danza Di Ophelia (8026585403116) виниловая пластинка - фото 1
Magia Nera - L&#039;Ultima Danza Di Ophelia (8026585403116) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Magia Nera
Альбом (сингл)
LUltima Danza Di Ophelia
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Magia Nera - L&#039;Ultima Danza Di Ophelia (8026585403116) виниловая пластинка - фото 1
  • Magia Nera - L&#039;Ultima Danza Di Ophelia (8026585403116) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642430
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Magia Nera - L'Ultima Danza Di Ophelia (8026585403116) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Akarma
Barcode
[8026585403116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Magia Nera
Альбом (сингл)
LUltima Danza Di Ophelia
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Magia Nera - L'Ultima Danza Di Ophelia (8026585403116) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Magia Nera / LUltima Danza Di Ophelia (Black) (1LP) - отличный выбор для ценителей мистической и атмосферной музыки. Альбом LUltima Danza Di Ophelia от Magia Nera - это настоящая мистическая симфония, погружающая слушателя в глубины темных эмоций и загадочных образов. Комбинируя элементы дарк-вейва, неоклассики и амбиента, этот альбом создает уникальную атмосферу, которая пронизывает каждую ноту. На черной виниловой пластинке вы найдете виртуозное владение инструментами, эмоциональное исполнение и кинематографическую глубину музыкальных композиций. Каждая трек приглашает слушателя на путешествие в мир тайн и загадок, раскрывая новые грани восприятия музыки. Купить виниловую пластинку Magia Nera / LUltima Danza Di Ophelia (Black) (1LP) - это возможность погрузиться в мистическую атмосферу и насладиться виниловым звучанием, которое подчеркнет глубину и интенсивность этого уникального музыкального произведения. Добавьте этот альбом в свою коллекцию и позвольте себе окунуться в мир магии и таинственности.

Отзывы о товаре Magia Nera - L'Ultima Danza Di Ophelia (8026585403116) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Akarma
Barcode
[8026585403116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Magia Nera
Альбом (сингл)
LUltima Danza Di Ophelia
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Виниловая пластинка Magia Nera / LUltima Danza Di Ophelia (Black) (1LP) - отличный выбор для ценителей мистической и атмосферной музыки. Альбом LUltima Danza Di Ophelia от Magia Nera - это настоящая мистическая симфония, погружающая слушателя в глубины темных эмоций и загадочных образов. Комбинируя элементы дарк-вейва, неоклассики и амбиента, этот альбом создает уникальную атмосферу, которая пронизывает каждую ноту. На черной виниловой пластинке вы найдете виртуозное владение инструментами, эмоциональное исполнение и кинематографическую глубину музыкальных композиций. Каждая трек приглашает слушателя на путешествие в мир тайн и загадок, раскрывая новые грани восприятия музыки. Купить виниловую пластинку Magia Nera / LUltima Danza Di Ophelia (Black) (1LP) - это возможность погрузиться в мистическую атмосферу и насладиться виниловым звучанием, которое подчеркнет глубину и интенсивность этого уникального музыкального произведения. Добавьте этот альбом в свою коллекцию и позвольте себе окунуться в мир магии и таинственности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Magia Nera - L'Ultima Danza Di Ophelia (8026585403116) виниловая пластинка - стоимость товара 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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